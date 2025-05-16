Bakanlık verileri paylaştı! Hamburger döneri pizza kebabı geçti

Hızlı ticarette en çok sipariş edilen yemek türü ise 20.2 milyar TL ile hamburger, 15.9 milyar TL ile döner, 14.04 milyar TL ile pizza, 12.6 milyar TL ile kebaplar, 5.15 milyar TL ile kızarmış tavuk, 5.04 milyar TL ile çiğköfte, 4.97 milyar TL ile lahmacun oldu.