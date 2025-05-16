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Bakanlık verileri paylaştı! Hamburger döneri pizza kebabı geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 09:10
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Bakanlık verileri paylaştı! Hamburger döneri pizza kebabı geçti

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’de e-Ticaret Görünümü Raporu’na göre geçtiğimiz yıl 3 trilyon TL’yi aşan e-ticaret sektöründe oyun, video ve müzik hizmetlerine 19.6 milyar TL harcandı. Yemek kategorisinde hamburger döneri, pizza kebabı geçti.

Bakanlığın hazırladığı raporun dijital eğlence ve içerik tüketimi bölümünde 2024 yılı itibariyle dijital eğlence sektörü, oyun, video ve müzik hizmetlerinde dikkate değer bir hacme ulaştığı görüldü. Çevrimiçi olarak satın alınan masaüstü bilgisayar, oyun konsolu, mobil oyunlar, video, müzik ve yayın platformlarının toplam hacminin 19.6 milyar TL'ye, işlem sayısının ise 95.7 milyon adede ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık E-Ticaret Görünümü Raporu’nu paylaştı (AA)Bakanlık E-Ticaret Görünümü Raporu’nu paylaştı (AA)

Sabah'ın haberine göre Dijital eğlence sektörünün üç ana kategorisinin hacim ve işlem sayılarına bakıldığında oyun sektörünün tutar bazında yüzde 55 yani yaklaşık 11 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği ifade edildi. Alışveriş sepet ortalamalarına bakıldığında ise oyun sektöründe sepet ortalaması 377 TL, yayın platformlarında 161 TL, müzik ve video hizmetlerinde 67 TL oldu.

Bakanlık E-Ticaret Görünümü Raporu’nu paylaştı (AA)Bakanlık E-Ticaret Görünümü Raporu’nu paylaştı (AA)

O SAATLER ARASI ALIŞVERİŞ ARTIYOR

Öte yandan tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere dakikalar içerisinde ulaşabildiği hızlı ticarette 2024'te önceki yıla göre yüzde 98.1 oranında artış yaşandı. Bununla beraber aynı yıl hızlı ticaret hacminin tüm e-ticaret hacmi içindeki payı yüzde 8.32 oldu. Hızlı ticaret işlemlerine ait sepet tutarı 2024 yılında 351 TL olarak gerçekleşti. Bir sepette yer alan ortalama ürün sayısı ise 2.4 oldu.

Bakanlık E-Ticaret Görünümü Raporu’nu paylaştı (AA)Bakanlık E-Ticaret Görünümü Raporu’nu paylaştı (AA)

Hızlı ticaret işlem sayısının sabah 08.00 itibariyle artmaya başladığı ve 18.30'a kadar yükselişin devam ettiği görüldü.

Hızlı ticarette en yüksek hacimli sektör yüzde 66,18 ile yemek sektörü olurken bunu sırasıyla yüzde 27,36 ile yiyecek ve içecekler, yüzde 3,17 ile ev ve bahçe, yüzde 1,68 ile sağlık ve güzellik, yüzde 0,72 ile bebek ve küçük çocuk ürünleri ve yüzde 0,53 ile evcil hayvan ürünleri izledi.

Bakanlık verileri paylaştı! Hamburger döneri pizza kebabı geçti

HAMBURGER DÖNERİ, PİZZA KEBABI GEÇTİ

Yemek kategorisinde en çok satılan ürün gruplarının dağılımına bakıldığında 6 milyar TL ile en fazla gazlı içecek siparişi verildiği görüldü. Bunu 3.43 milyar TL ile su, 2.55 milyar TL ile peynir, 2.23 milyar TL ile dondurma, 1.97 milyar TL ile ayran takip etti.

Bakanlık verileri paylaştı! Hamburger döneri pizza kebabı geçti

Hızlı ticarette en çok sipariş edilen yemek türü ise 20.2 milyar TL ile hamburger, 15.9 milyar TL ile döner, 14.04 milyar TL ile pizza, 12.6 milyar TL ile kebaplar, 5.15 milyar TL ile kızarmış tavuk, 5.04 milyar TL ile çiğköfte, 4.97 milyar TL ile lahmacun oldu.

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