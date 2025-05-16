16 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri 2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası'ndan flaş tahmin

2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası'ndan flaş tahmin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 10:31
ABONE OL
2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası’ndan flaş tahmin

Merkez Bankası Nisan 2025 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,60 TL'den 43,70 TL'ye yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,98'den yüzde 30,35'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Nisan 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçları, katılımcıların yıl sonu enflasyon, dolar/TL ve faiz tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini ortaya koydu. Büyüme beklentisi ise düştü.

YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 43,70
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,60 TL iken, bu anket döneminde 43,70 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 45,85 TL iken, bu anket döneminde 46,62 TL olarak gerçekleşti.

2024 sonu dolar/TL beklentisi 43,70 TL oldu. (A Haber arşiv)2024 sonu dolar/TL beklentisi 43,70 TL oldu. (A Haber arşiv)

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,35'E YÜKSELDİ
Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.

2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,35'e çıktı. (A Haber arşiv)2024 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,35'e çıktı. (A Haber arşiv)

FAİZ BEKLENTİLERİ DE YÜKSELDİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,00 iken, bu anket döneminde yüzde 49,00 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 39,24 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentileri de yüzde 2,9 olarak revize edildi. (A Haber arşiv)Büyüme beklentileri de yüzde 2,9 olarak revize edildi. (A Haber arşiv)

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası’ndan flaş tahmin 2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası’ndan flaş tahmin 2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası’ndan flaş tahmin
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör