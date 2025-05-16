2024 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak? Merkez Bankası’ndan flaş tahmin

2024 sonu dolar/TL beklentisi 43,70 TL oldu. (A Haber arşiv)

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30,35'E YÜKSELDİ

Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.