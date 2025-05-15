Merkez Bankası’nın kasasında 1 haftada 5,8 milyar dolarlık artış! Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervlerinin haftalık olarak 5,8 milyar dolar seviyesinde arttığını söyledi. Bakan Şimşek, "Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır." dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN GÜNCEL REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolara çıktı.



TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 9 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar yükselişle 61 milyar 222 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Mayıs'ta 57 milyar 577 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 166 milyon dolar artışla 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara çıktı.



TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 28.06.2024 58.077 84.833 142.910 19.07.2024 59.214 94.695 153.910 29.08.2024 60.043 89.329 149.373 27.09.2024 63.566 93.824 157.390 25.10.2024 65.894 93.504 159.398 01.11.2024 66.614 93.005 159.619 13.12.2024 65.307 98.175 163.482 27.12.2024 64.319 90.738 155.057 24.01.2025 68.232 99.328 167.560 14.02.2025 72.475 100.677 173.152 14.03.2025 74.013 98.069 171.082 21.03.2025 74.785 88.328 163.114 04.04.2025 76.422 77.838 154.261 11.04.2025 79.482 68.007 147.488 18.04.2025 82.252 64.305 146.557 25.04.2025 81.800 59.250 141.051 02.05.2025 80.955 57.577 138.532 09.05.2025 83.121 61.222 144.343