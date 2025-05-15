15 Mayıs 2025, Perşembe
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Bakan Işıkhan bu yılki istihdam hedefini açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.05.2025 15:27
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Bakan Işıkhan bu yılki istihdam hedefini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli ve 275 bin üniversite mezununun istihdama katılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

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Bakan Işıkhan bu yılki istihdam hedefini açıkladı Bakan Işıkhan bu yılki istihdam hedefini açıkladı Bakan Işıkhan bu yılki istihdam hedefini açıkladı
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