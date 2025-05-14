Rize-Artvin Havalimanı zorlu havalara karşı artık daha güçlü! Sistem tamamlandı

3 YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYON YOLCU

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Sahip olduğu altyapı, ulaşım kabiliyeti ve mimari kimliği ile bölge halkına, turizme ve ticarete uzun yıllar hizmet edecek önemli bir proje olduğunu da ifade eden Uraloğlu, "2024 yılında 1 milyon 97 bin 828 kişinin kullandığı havalimanımız, açıldığı günden bugüne kadar toplamda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verdi." açıklamasında bulundu.