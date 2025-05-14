PKK’nın silah bırakması ekonomiyi nasıl etkileyecek? Bakan Mehmet Şimşek’ten flaş değerlendirme: Kredi notu açısından olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay EBRD yıllık toplantısında önemli açıklamalarda bulundular. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomi programı rayında ilerliyor, finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist" ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şunları kaydetti:

PKK'nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu. Programımızın orta vadeli birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz. Mali tarafta konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz, onun da altına gelebilir. Programın geneli hala iyi bir sürece işaret ediyor. Ekonomi programı rayında ilerliyor, finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da EBRD yıllık toplantısında açıklamalarda bulundu.



Akçay konuşmalarında şunları kaydetti:

"Geçişkenlik mekanizmasını yeniden hayata geçirmek için çok uğraştık. Rezervlerimizi yeniden yavaş ve emin bir şekilde kazanıyoruz. Enflasyonun çekirdek dinamiği aşağı geldi. Önceki çeyreklerin büyüme performansına baktığımızda ekonomi iniş yapmadı. Sıkı duruş korunacak, dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin. Biraz daha uzun sıkı kalmak zorunda kalacağız"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması sürecinin ekonomiye nasıl yansıyacağını da değerlendirdi. Bakan Şimşek, yaşanan gelişmenin Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Şimşek, programın genel olarak iyi işlediğini ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye'yi destekleyebileceğini belirtti.