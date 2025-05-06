Togg elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede! Rakamlar belli oldu
Togg, yerli üretim elektrikli SUV modeli T10X ile 2025’in ilk dört ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde liderliğini sürdürdü. T10X, içten yanmalı rakipleriyle birlikte yer aldığı C-SUV sınıfında yüzde 10,1 pazar payına ulaştı.
Togg, yılın ilk 4 ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde zirveye yerleşti. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, marka, T10X modeli 2025'te de başarılı performansını sürdürüyor.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
3 bin 537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10 bin 325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.
Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bıraktı. T10X, yılın ilk 4 ayında yüzde 24,4 pazar payıyla lider konumda.
EN ÇOK SATILAN 5. MODEL
T10X bütün segmentler ve gövde tipleri içinde yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içinde en çok satılan 11'inci marka olma başarısını gösterdi. Türkiye'de nisan ayında toplam otomobil pazarı 85 bin 411 olarak gerçekleşirken, T10X 3 bin 537 satışla yüzde 4,1 pazar payı elde etti.
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