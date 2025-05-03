Doğu Akdeniz’e yerli ve milli göz! Gemi trafiği 7/24 izlenecek

Doğu Akdeniz’deki deniz trafiği yerli ve milli sistemle izlenecek (AHABER)

"TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARININ İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."