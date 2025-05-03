Doğu Akdeniz’e yerli ve milli göz! Gemi trafiği 7/24 izlenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üç farklı noktada kurulacak gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat ve altyapı çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulacak olan sistemin imza törenini 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsattı.
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK
Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini artıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile mavi vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.
"TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARININ İNŞAAT VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI"
Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve Radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezinde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz."
24 SAAT KESİNTİSİZ İZLEME
İnşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan Trafik Gözetleme İstasyonlarının GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Trafik Gözetleme İstasyonları sayesinde radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsamı alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak Merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine iletilecek." dedi.
SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ PAYLAŞILDI
Sistemin çalışma prensiplerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız." açıklamasında bulundu.
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