Türkiye ile Suriye arasında enerji anlaşması çok yakın! Elektrik ve doğal gaz hattı için güzergah belirlendi

Türkiye Suriye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. İki ülke arasında kapsamlı bir enerji anlaşması imzalanacak. Suriye-Türkiye arasında hem elektrik hem de doğal gaz hattı kurulması gündemde.

Kilis ile Halep arasında uzanan doğal gaz hattı üzerinde çalışılıyor. Reyhanlı ile Harem bölgesi arasında bir elektrik hattı yapılacak. İki ülke arasında doğal gaz aramada da iş birliği yapılması planlanıyor.

BAKAN AÇIKLADI



Turkuvaz Medya Grubu'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği 'İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılan Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyine elektrik alanında önemli yardımlarda bulunduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'den Suriye içine uzanacak 400 kilovoltluk hatla ilgili bir anlaşma imzalamak üzereyiz.

Ek olarak Kilis ile Halep arasında uzanan doğal gaz hattı üzerinde de çalışıyoruz. Bu hattı hem Suriye hem de Türkiye tarafında yeniden işler hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hat üzerinden Suriye içindeki elektrik üretim santrallerine günlük 6 milyon metreküp gaz temin edebiliriz" diye konuştu.

REYHANLI-HAREM ARASI



El-Beşir, Reyhanlı ile Harem bölgesi arasında yeni bir elektrik hattının da gündemde olduğunu belirterek, "Türkiye tarafında bir trafo merkezi bulunuyor. İhale süreci tamamlandıktan sonra bu merkez üzerinden yaklaşık 80 megavatlık elektrik Suriye'nin kuzeyine ulaştırılacak" bilgisini paylaştı. Ülkesinin madencilik alanındaki hedeflerine de değinen el- Beşir, "Fosfat ve lityum gibi madenler üzerinde çalışmalar yapılacak" dedi.

TÜRK ŞİRKETLERE ÇAĞRI



el-Beşir, Türk şirketlerine de yatırım çağrısı yaptı: "Suriye'de enerjinin her alanına yatırım yapılabilir. Petrol ve doğal gaz arama, sondaj, rafinaj ve iletiminin yanı sıra elektrik hatlarının ve santrallerin rehabilitasyonu, rafinerilerin yeniden inşası ile madencilik alanında da çalışma imkanları mevcut."

BAKAN BAYRAKTAR İLE GÖRÜŞTÜ



Suriye Enerji Bakanı Muhammed El Beşir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile çeşitli enerji alanlarındaki ortak işbirliği ilişkilerini görüşmüştü.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, geleneksel ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklığın geliştirilmesi, teknik uzmanlık paylaşımı ve enerji altyapı projelerinde ortak yatırım olanaklarının araştırılması konuları ele alınmıştı.

Taraflar, ortak çıkarlara hizmet etmek, bölgesel enerji güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunmak ve araştırma, geliştirme ve teknoloji transferi alanlarında işbirliğine yeni ufuklar açmak amacıyla eşgüdüm ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurgulamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir heyet daha önce elektrik ve enerji altyapısında incelemelerde bulunmak üzere Suriye'ye gitmişti.