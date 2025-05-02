İstanbul’da dönüşüm hızlanacak! Vatandaşa ’Elinizi çabuk tutun’ çağrısı

Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve kredi desteği arttı (AHABER ARŞİV)

HİBE VE KREDİ MİKTARI ARTTI

Konutlarda kentsel dönüşüm için hibe miktarı 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteği 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma yardımı ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1.5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılmış oldu.

Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL'ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi. Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkânı da sunulacak. İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL'ye yükseltildi.

İş yerleri için verilen 350 bin TL hibe 437 bin 500 TL'ye, kredi desteği ise yine 350 bin TL'den 437 bin 500 TL'ye yükseltildi. Taşınma yardımı da 125 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için vatandaşlara sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi imkanı sunulacak.