İstanbul'da dönüşüm hızlanacak! Vatandaşa 'Elinizi çabuk tutun' çağrısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda Yarısı Bizden Kampanyasında hibe ve kredi miktarının yükseltildiğini açıkladı. Kampanya kapsamında destek tutarı konut için 1 milyon 875 bin liraya kadar yükseldi. 100 metrekarelik dairenin ortalama maliyetinin 1.9 milyon lira olduğunu ve dönüşüme talebin artacağını belirten uzmanlar vatandaşa, 'Elinizi çabuk tutun' çağrısında bulundu.
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak için hayata geçirilen, Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarlarının yükseltilmesi, vatandaşın ilgisini artıracak.
Konutlarda sağlanan desteğin 1 milyon 875 bin liraya ile 100 metrekarelik bir dairenin ortalama inşaat maliyetine ulaştığına dikkat çeken sektör temsilcileri, vatandaşların bu kampanyaya ilgisinde artış bekliyor.
HİBE VE KREDİ MİKTARI ARTTI
Konutlarda kentsel dönüşüm için hibe miktarı 700 bin liradan 875 bin liraya, kredi desteği 700 bin liradan 875 bin liraya, taşınma yardımı ise 100 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarı 1.5 milyon liradan 1 milyon 875 bin liraya çıkarılmış oldu.
Daha önce 700 bin TL olan hibe 875 bin TL'ye yine 700 bin TL olan kredi tutarı da 875 bin TL'ye çıkarıldı. Taşınma desteği ise 100 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. Böylece İstanbul'daki bir evin dönüşümü için vatandaşlara sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL olarak güncellendi. Hak sahiplerinin diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin TL kredi imkânı da sunulacak. İş yeri dönüşüm desteği de 1 milyon TL'ye yükseltildi.
İş yerleri için verilen 350 bin TL hibe 437 bin 500 TL'ye, kredi desteği ise yine 350 bin TL'den 437 bin 500 TL'ye yükseltildi. Taşınma yardımı da 125 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece bir iş yerinin dönüşümü için vatandaşlara sunulan hibe, kredi ve tahliye desteği miktarı 1 milyon TL oldu. Hak sahiplerinin diğer her bir dükkânı için ise 875 bin TL kredi imkanı sunulacak.
TOKİ VE EMLAK KONUT'TAN VATANDAŞA DESTEK!
Kampanya kapsamında alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 875 bin TL'lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor, hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen, desteklerdeki artışın çok iyi olduğunu ve kentsel dönüşümün önünü açacağını belirterek, "Özellikle inşaat maliyetlerdeki artış hızının düştüğü bu dönemde oldukça faydalı olacaktır" dedi.
Söz konusu artışların kentsel dönüşümü hızlandıracağını dile getiren Ersen, "100 metrekarelik bir dairenin ortalama inşa maliyeti İstanbul'da 1.9-2 milyon lira civarında. Verilen desteğin 1 milyon 875 bin lira olduğu düşünüldüğünde maliyetlere çok yakın bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu da sürece olumlu katkı sağlayacak" diye konuştu.
DÖNÜŞÜME SICAK BAKMAYANLAR DİKKAT!
Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de, artan hibe ve taşınma desteklerinin, vatandaşların kentsel dönüşüme katılımını teşvik edebileceğini belirterek, "Özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle dönüşüme sıcak bakmayanlar için bu artış, önemli bir motivasyon kaynağı olabilir" dedi. Ekiz, hak sahiplerinin dönüşüm için ellerini çabuk tutmaları gerektiğini vurguladı.
BAŞVURU ARTACAK
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise, başvuru sayısında artış beklediklerini söyledi. Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan da destek tutarlarının artırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.
60 BİNDEN FAZLA KONUT YARISI BİZDEN İLE DÖNÜŞÜYOR
İstanbul'da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile inşası sürüyor. 41 bin konut için de proje süreci devam ediyor. Bakanlık, Yarısı Bizden kampanyasının yanı sıra İstanbul'da 39 ilçede 365 farklı alanda kentsel dönüşüm faaliyetleri yürütüyor. İstanbul'da 2012 yılından bu yana 923 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 208 bin 915 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor.
KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak
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