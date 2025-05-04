Enerji üretiminde hedef zirve! İlk adımlar Berat Albayrak döneminde atıldı Türkiye farklı bir lige çıktı



Bir diğer altı çizilmesi gereken gözlemlerimden biri de; Türkiye'yi yatırıma davet konusu. Suudi Arabistan dahil tüm konuk bakanların Türkiye'yi ülkelerine yatırıma davet etmeleri sadece bir nezaket göstergesi değildi. Kimi Türkiye'ye 'gelin bu petrolü, bu gazı bu madeni birlikte çıkaralım' çağrısında bulundu. Kimi de 'bu kaynakları işlemek için gerekli altyapıyı Türkiye olarak siz yapın' dedi.