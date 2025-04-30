Somali’den sonra şimdi de Macaristan! Türkiye o ülkede de doğal gaz arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TPAO ve MOL Group arasında imzalanan anlaşma için düzenlenen törene katıldı.

TPAO ve MOL şirketlerinin Macaristan'da iki sahada doğal gazda arama ve üretim faaliyetleri yapacakları duyuruldu.