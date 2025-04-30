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Somali'den sonra şimdi de Macaristan! Türkiye o ülkede de doğal gaz arayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 12:32 Güncelleme: 30.04.2025 13:18
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Somali’den sonra şimdi de Macaristan! Türkiye o ülkede de doğal gaz arayacak

Türkiye, Somali'nin ardından bir ülkede daha doğal gaz arama ve üretim faaliyetinde bulunacak. Buna göre TPAO ve MOL şirketleri, Macaristan'da iki sahada doğal gaz arayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile TPAO ve MOL Group arasında imzalanan anlaşma için düzenlenen törene katıldı.

TPAO ve MOL şirketlerinin Macaristan'da iki sahada doğal gazda arama ve üretim faaliyetleri yapacakları duyuruldu.

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Somali’den sonra şimdi de Macaristan! Türkiye o ülkede de doğal gaz arayacak Somali’den sonra şimdi de Macaristan! Türkiye o ülkede de doğal gaz arayacak Somali’den sonra şimdi de Macaristan! Türkiye o ülkede de doğal gaz arayacak
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