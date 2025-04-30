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Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 30.04.2025 00:18
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Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi!

TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı'nın işletme ve genişleme projeleri için uluslararası ve yerel bankalardan oluşan konsorsiyumla 2,5 milyar Euro’luk uzun vadeli finansman anlaşmasına imza attı.

Türkiye'nin turizmdeki en önemli kapılarından biri olan Antalya Havalimanı, kapasitesini artırmak ve modernizasyon sürecini tamamlamak için dev bir adım daha attı. TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, toplamda 13,5 yıl vadeli 2,5 milyar Euro'luk finansman paketini ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarıyla tamamladı. Yatırımın, Antalya'nın Akdeniz çanağındaki en güçlü turizm destinasyonu olma iddiasını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

ULUSLARARASI FİNANSMANLA GÜÇLÜ ORTAKLIK

TAV Havalimanları ve Fraport'un ortaklaşa yürüttüğü Antalya Havalimanı projesi için 13,5 yıl vadeli toplam 2,5 milyar Euro tutarındaki finansman paketi, uluslararası ve yerel bankaların yer aldığı geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılığıyla sağlandı.

Finansman paketine Akbank, Garanti BBVA, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının yanı sıra; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Deutsche Bank, Bank of China, Alpha Bank ve AIIB gibi global finans kuruluşları da katıldı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

KAPASİTE 80 MİLYON YOLCUYA ÇIKIYOR

Ortaklık, genişleme projesinin ilk aşamasını üç yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Projenin sonunda Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 80 milyonun üzerine çıkacak. Terminal alanları önemli ölçüde büyütülürken; T2 dış hatlar terminali 225 bin metrekareye, iç hatlar terminali ise 75 bin metrekareye çıkarıldı. Ticari alanların üç katına çıkarıldığı projede, duty-free ve yeme-içme alanları da baştan sona yeniden tasarlandı. Apron kapasitesi artırılarak uçak park alanı sayısı 202'ye ulaştı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

2024 YILINI REKORLA KAPATTI

2024 yılında 52 ülkedeki 229 destinasyona hizmet veren Antalya Havalimanı, 105 havayolu şirketine ev sahipliği yaptı. Yıl boyunca toplam 38,3 milyon yolcuya hizmet verilerek, havalimanı tarihinin en yüksek dış hat yolcu sayısı olan 31,7 milyona ulaşıldı.

FOTOĞRAF: DHAFOTOĞRAF: DHA

2051'E KADAR İŞLETME HAKKI TAV-FRAPORT'TA

TAV ve Fraport ortaklığı, Aralık 2021'de gerçekleştirilen ihale ile havalimanının işletme hakkını 2051 yılı sonuna kadar uzattı. Yeni imtiyaz dönemi ise Aralık 2026'da başlayacak ve 25 yıl sürecek. Bu dönem için toplamda 7,25 milyar Euro + KDV tutarında kira ödemesi yapılacak. Bu bedelin dörtte biri Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) peşin olarak ödendi.

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Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi! Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi! Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi!
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