Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi!
TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı'nın işletme ve genişleme projeleri için uluslararası ve yerel bankalardan oluşan konsorsiyumla 2,5 milyar Euro’luk uzun vadeli finansman anlaşmasına imza attı.
Türkiye'nin turizmdeki en önemli kapılarından biri olan Antalya Havalimanı, kapasitesini artırmak ve modernizasyon sürecini tamamlamak için dev bir adım daha attı. TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, toplamda 13,5 yıl vadeli 2,5 milyar Euro'luk finansman paketini ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarıyla tamamladı. Yatırımın, Antalya'nın Akdeniz çanağındaki en güçlü turizm destinasyonu olma iddiasını daha da güçlendirmesi bekleniyor.
ULUSLARARASI FİNANSMANLA GÜÇLÜ ORTAKLIK
TAV Havalimanları ve Fraport'un ortaklaşa yürüttüğü Antalya Havalimanı projesi için 13,5 yıl vadeli toplam 2,5 milyar Euro tutarındaki finansman paketi, uluslararası ve yerel bankaların yer aldığı geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılığıyla sağlandı.
Finansman paketine Akbank, Garanti BBVA, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının yanı sıra; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Deutsche Bank, Bank of China, Alpha Bank ve AIIB gibi global finans kuruluşları da katıldı.
KAPASİTE 80 MİLYON YOLCUYA ÇIKIYOR
Ortaklık, genişleme projesinin ilk aşamasını üç yıl gibi kısa bir sürede tamamladı. Projenin sonunda Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 80 milyonun üzerine çıkacak. Terminal alanları önemli ölçüde büyütülürken; T2 dış hatlar terminali 225 bin metrekareye, iç hatlar terminali ise 75 bin metrekareye çıkarıldı. Ticari alanların üç katına çıkarıldığı projede, duty-free ve yeme-içme alanları da baştan sona yeniden tasarlandı. Apron kapasitesi artırılarak uçak park alanı sayısı 202'ye ulaştı.
2024 YILINI REKORLA KAPATTI
2024 yılında 52 ülkedeki 229 destinasyona hizmet veren Antalya Havalimanı, 105 havayolu şirketine ev sahipliği yaptı. Yıl boyunca toplam 38,3 milyon yolcuya hizmet verilerek, havalimanı tarihinin en yüksek dış hat yolcu sayısı olan 31,7 milyona ulaşıldı.
2051'E KADAR İŞLETME HAKKI TAV-FRAPORT'TA
TAV ve Fraport ortaklığı, Aralık 2021'de gerçekleştirilen ihale ile havalimanının işletme hakkını 2051 yılı sonuna kadar uzattı. Yeni imtiyaz dönemi ise Aralık 2026'da başlayacak ve 25 yıl sürecek. Bu dönem için toplamda 7,25 milyar Euro + KDV tutarında kira ödemesi yapılacak. Bu bedelin dörtte biri Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) peşin olarak ödendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rekabetin gizli yıldızları: Bu burçlar kazanmak için sessizce savaşıyor!
- Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike! Pestisit nedir, zararları nelerdir?
- Türkiye'de saklı tarih: MÖ 190 civarında yapılmış! Turistler akın ediyor
- Bilim bile şaşkın! Kediler neden hep dört ayak üzerine düşüyor?
- Kut'ül Amare nedir, nerede bulunur? Kut'ül Amare zaferi ve tarihi önemi nedir?
- Zeka testi: Bu matematik bulmacasını 968 kişiden 10'u çözebiliyor
- Dünya aşı haftası önemi nedir? İşte güncellenen aşı takvimi
- Dünya'nın sırları: Antik kayalar gelecekteki depremleri nasıl tahmin edebilir?
- Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...
- TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?
- Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?
- Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak