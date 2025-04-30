Antalya Havalimanı’na 2,5 milyar Euro’luk dev finansman paketi!

Türkiye'nin turizmdeki en önemli kapılarından biri olan Antalya Havalimanı, kapasitesini artırmak ve modernizasyon sürecini tamamlamak için dev bir adım daha attı. TAV Havalimanları ve Fraport ortak girişimi, toplamda 13,5 yıl vadeli 2,5 milyar Euro'luk finansman paketini ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarıyla tamamladı. Yatırımın, Antalya'nın Akdeniz çanağındaki en güçlü turizm destinasyonu olma iddiasını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

ULUSLARARASI FİNANSMANLA GÜÇLÜ ORTAKLIK

TAV Havalimanları ve Fraport'un ortaklaşa yürüttüğü Antalya Havalimanı projesi için 13,5 yıl vadeli toplam 2,5 milyar Euro tutarındaki finansman paketi, uluslararası ve yerel bankaların yer aldığı geniş kapsamlı bir konsorsiyum aracılığıyla sağlandı.

Finansman paketine Akbank, Garanti BBVA, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB gibi Türkiye'nin önde gelen bankalarının yanı sıra; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Deutsche Bank, Bank of China, Alpha Bank ve AIIB gibi global finans kuruluşları da katıldı.