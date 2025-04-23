Bakan Şimşek’ten AB’ye iş birliği çağrısı: Türkiye sayılı ülkeler arasında

Bakan Mehmet Şimşek ayrıca Türkiye'nin Batı yatırımlarını çekmek için iyi bir konumda olacağını ifade etti. (AA)

"TÜRKİYE, BATI YATIRIMLARINI VEYA SİPARİŞLERİNİ ÇEKMEK İÇİN İYİ BİR KONUMDA OLACAKTIR"

Küresel ticaretteki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Küresel ticaretin parçalanması biz dahil kimse için iyi olmaz." yanıtını verdi.

Şimşek, küresel ticaretin parçalanmasının küresel büyüme üzerinde bir baskı yaratma riski olduğunu ancak Türkiye'yi dirençli kılan bazı faktörler bulunduğunu anlattı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin büyümesinin ağırlıklı olarak iç talep, yani yatırım ve tüketime dayandığını belirtti.

Ülkenin ticaretinin büyük ölçüde kurallara bağlı yürüdüğünü vurgulayan Şimşek, Avrupa Birliği ve çevre ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının, ihracatın yaklaşık üçte ikisini güvence altına aldığını söyledi.

Asya ülkelerinin ABD'nin tarifelerine nasıl karşılık vereceğinin belirsizlik yarattığını aktaran Şimşek, tarifelerdeki 90 günlük ertelemenin ardından aynı çizgide devam edilmesi halinde, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından en büyük riskin dolaylı etkiler olacağını kaydetti.

Asya ülkeleri dahil, ülkelerin üretim kapasitesini yok etmesinin çok nadir görülen bir durum olduğunu belirten Şimşek, Asya'nın elinde devasa bir ölçek olduğunu ve bunu Türkiye pazarına aktarma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.

Şimşek, bu durumun bazı avantajlarının da olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, güçlü üretim kültürü ve kapasitesiyle bu alanda öne çıkan sayılı ülkelerden biri. Özellikle Batı ile ilişkiler bağlamında, Türkiye'nin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun giderek güçlendiğini gözlemliyoruz. Bu doğrultuda, doğrudan yabancı yatırımlarda artış görülebileceği gibi Asya'dan tedarik edilemeyen bazı siparişlerin Türkiye'ye kayması da mümkün. Bu da Türkiye'yi Batı'dan yatırım ve sipariş çekmek açısından stratejik bir konuma getiriyor. Aynı zamanda bazı Asyalı firmalar da bölgesel ihtiyaçları karşılamak amacıyla Türkiye'de üretim veya lojistik üssü kurma eğiliminde olabilir."