THY’den 23 Nisan kampanyası! Çocuk yolculara özel indirim

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk yolcular için yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirimli biletleri satışa sundu.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALI?

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.