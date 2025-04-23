Depozito Sistemi’nde yol haritası belli oldu! Makineler nereye kurulacak? İade ücreti ne kadar olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Depozito Yönetim Sistemi'nde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Sistemin ilk olarak Sakarya’da başlayacağı ve ardından Ankara’daki kamu kurumlarında ve 6 ilde daha makinelerin eş zamanlı olarak yaygınlaşması sağlanacak. Son aşamada Depozito Sistemi, 81 ile yayılacak. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 500 iade makinesi faaliyete geçecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıracak hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayacak olan Depozito Sistemi, ilk olarak Sakarya'da faaliyete geçecek. Ardından 6 ile daha yayılacak olan uygulama, yıl sonuna kadar 81 ilde aktif hale getirilecek.
DEPOZİTO İADE OTOMATLARI NERELERE KURULACAK?
Türkiye Çevre Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre iade makineleri, çoğunlukla bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve il müdürlükleri gibi kamusal alanlar ile zincir marketlerde kurulacak. Böylelikle cihazların fiziki güvenliği de sağlanmış olacak.
DOLULUK ORANI TAKİP EDİLECEK!
Bakanlık tarafından oluşturulan dijital sistem üzerinden makinelerdeki doluluk oranı saatlik olarak uzaktan takip edilecek. Makine haznesinin dolması durumunda kısa süre içerisinde ekipler bölgeye yönlendirilerek, atıkların boşaltılması sağlanacak. Sistem üzerinden hangi makinede yüzde kaç doluluğa ulaşıldığı kolaylıkla görülebilecek.
RESMİ BAŞLANGIÇ İÇİN GERİ SAYIM!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Pilot il olan Sakarya'da, uygulamayı devreye almaya yönelik faaliyetler devam ediyor. Depozito Sistemi'nin kesintisiz yürütülmesi için kentte şu an 100'ü aşkın personel mesai yürütüyor. Öte yandan uygulamanın resmi başlangıcı için de geri sayım sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un belirleyeceği bir tarihte, Sakarya'da lansman programının gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İLK ETAPTA 6 İL DAHA SONRA 81 İLE YAYILACAK
Sakarya'da faaliyetin başlaması sonrası yeni bir aşamaya daha geçilecek. Bu kapsamda Ankara'daki kamu kurumlarında ve 6 ilde daha makinelerin eş zamanlı olarak yaygınlaşması sağlanacak. Son aşamada Depozito Sistemi, 81 ile yayılacak. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 500 iade makinesi faaliyete geçecek.
İADE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Edinilen bilgilere göre, proje kapsamındaki depozito iade ücretinin, en azından yıl sonuna kadar 25 kuruş olması öngörülüyor. Tutara ilişkin kesin açıklama, önümüzdeki süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak.
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