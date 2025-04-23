Depozito Sistemi’nde yol haritası belli oldu! Makineler nereye kurulacak? İade ücreti ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde yeni bir aşamaya daha geçiliyor. Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıracak hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayacak olan Depozito Sistemi, ilk olarak Sakarya'da faaliyete geçecek. Ardından 6 ile daha yayılacak olan uygulama, yıl sonuna kadar 81 ilde aktif hale getirilecek.