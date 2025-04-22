IMF’den Türkiye için yukarı yönlü revize! Dünya için büyüme beklentileri düştü Türkiye için arttı

IMF, Avrupa Birliği bölgesi için büyüme beklentilerini ise yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirdi. (AA)



ABD VE AB EKONOMİLERİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e düşürüldüğü kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin de yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye indirildiği aktarıldı.



Raporda, ABD'de ekonomisinin büyüme hızında yapılan aşağı yönlü revizyonun artan politika belirsizliği, ticaret gerilimleri ve zayıflayan talep ivmesinin etkili olduğu kaydedildi.



Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 1'den yüzde 0,8'e indirildiği ve 2026 yılı için yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü belirtildi.



Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,3'den yüzde 0'a ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildiği kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 1,1'den yüzde 1'e düşürüldüğü bildirildi.



Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,4'e ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.



IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 1,6'dan yüzde 1,1'e ve gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildiği aktarıldı.



Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,1'den yüzde 0,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,6'ya düşürüldüğü belirtildi.



ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ DE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4'e ve gelecek yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e çekildiği kaydedildi.



Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e indirildiği aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü belirtildi.

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