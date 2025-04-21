Zirai dondan etkilenen üreticinin sigorta parası ne zaman verilecek? Bakan Yumaklı açıkladı

Bakan Yumaklı, 2015-2024 yılları arasında Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 10 arttığını söyledi. (A Haber arşiv)



"TÜRKİYE'DE FINDIK ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTTI"

Yumaklı, fındıktaki verim kaybına ilişkin soru üzerine, "2015-2024 yıllarında Türkiye'de fındık üretimi yüzde 10 arttı. Ama DOKAP bölgesinde düştü çünkü coğrafi koşullar burada bazı şeylerin kolay yapılmasına izin vermiyor." dedi.



Özellikle Giresun, Ordu, Trabzon'daki genişleme alanlarının kısıtlı olduğuna, coğrafi şartların da verimi düşürdüğüne işaret eden Yumaklı, yaşlı bahçelerin değiştirilmesiyle ilgili sürecin devam ettiğini, ama bekledikleri gibi devam etmediğini söyledi.



Yumaklı, Giresun'da bu konuda bir enstitü olduğunu, burada geliştirilmiş çeşitler bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Üreticilerimizi bu konuda sürekli teşvik ediyoruz. Eksik kalan veya bizim daha fazla yapmamız gereken hususlar varsa elbette bunlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üretim veya verim düşmesinin kesinlikle ve kesinlikle aflatoksinle hiçbir alakası yok. Türkiye genelinde 2020'de 734 bin 726 hektar alanda 665 bin ton fındık üretilmiş, bunun 283 bin tonu ihraç edilmiş ve 1,9 milyar dolar gelir elde edilmiş. 2024'te 750 bin hektar alanda 717 bin ton fındık üretimi gerçekleşmiş, 324 bin tonu ihraç edilmiş, 2,6 milyar dolarlık gelir var. Verim sadece tarımsal üretimde değil, yani hayatımızın bütün alanlarında öncelememiz gereken bir husus."

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