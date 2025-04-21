600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme ile ilgili flaş açıklama

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Özel Sektör İçin De Önemli Adımlar

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sadece kamuda değil, özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici olacak. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve diğer özel sektör sendikaları, bu toplu sözleşmelerin sonucundan doğrudan etkilenecek. Kamu ve özel sektör arasındaki bu etkileşim, hem işçi haklarının hem de işverenlerin maliyetlerinin dengelenmesinde önemli bir rol oynayacak.

2025 Yılı Toplu Sözleşme Süreci: Beklentiler ve Gelişmeler

Tüm bu süreç, çalışanların taleplerinin ne denli karşılanacağına dair belirsizliklerin de ortadan kalkacağı ve ülke genelindeki diğer toplu iş sözleşmeleri için örnek teşkil edeceği bir dönemi başlatacak. İşçi ve işveren arasında bu müzakereler hızla devam ederken 2025'in ilk yarısında yapılacak zammın ne kadar olacağına dair netlik kazanması bekleniyor.