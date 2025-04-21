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600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme ile ilgili flaş açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.04.2025 09:38 Güncelleme: 21.04.2025 09:42
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600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme ile ilgili flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 24 Nisan'da bir toplantı daha yapılacağını söylerken; 'İki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

600 bin kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararları bekliyor. (AA)600 bin kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararları bekliyor. (AA)

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti: "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."

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4D Kamu Çalışanları Toplu Sözleşme Zammı 2025: Yeni Teklifler Masada

2025 yılı için kamu çalışanlarının toplu sözleşme zammı gündemi, işçi kesimi ve işveren tarafları arasında süren yoğun görüşmelerle şekilleniyor. İşçilerin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması talebi, bu artışın ardından maaşlara yapılacak yüzde 50'lik zam ve sonrasındaki dönemde ise yüzde 25'lik zam talebiyle birlikte refah payı talepleri de masaya yatırıldı.

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TÜHİS'in Maliyet Analizi Devam Ediyor

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerine dair maliyet analizini sürdürüyor. Bu analizlerin tamamlanmasının ardından, TÜHİS'in 2025 yılına yönelik ilk teklifini kamu işçilerine sunması bekleniyor. İlk teklifin ardından taraflar arasında müzakereler hız kazanacak.

İşçi kesimi, ücret artışlarının sadece ekonomik koşullar ile değil, aynı zamanda işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım çerçevesinde yapılması gerektiğini savunuyor. Bu doğrultuda, günlük ücretin 1800 TL'ye yükseltilmesi talebine, ücret artışlarının ilk altı ay için yüzde 50 ve sonraki altı aylık dönem için ise yüzde 25 oranında olması isteniyor. Üstelik bu artışların üzerine, enflasyon karşısında işçilerin alım gücünü artırmak amacıyla ek bir yüzde 10'luk refah payı talep ediliyor.

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2026-2027 Dönemi İçin Kritik Sözleşme Görüşmeleri

Bunun yanı sıra 2025 yılı kamu işçileri için önemli olduğu kadar, memur maaşlarının da belirlenmesi açısından kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Bu görüşmelerin 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekli memur için büyük bir etkisi olacak.

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Özel Sektör İçin De Önemli Adımlar

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri sadece kamuda değil, özel sektördeki toplu iş sözleşmeleri için de belirleyici olacak. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve diğer özel sektör sendikaları, bu toplu sözleşmelerin sonucundan doğrudan etkilenecek. Kamu ve özel sektör arasındaki bu etkileşim, hem işçi haklarının hem de işverenlerin maliyetlerinin dengelenmesinde önemli bir rol oynayacak.

2025 Yılı Toplu Sözleşme Süreci: Beklentiler ve Gelişmeler

Tüm bu süreç, çalışanların taleplerinin ne denli karşılanacağına dair belirsizliklerin de ortadan kalkacağı ve ülke genelindeki diğer toplu iş sözleşmeleri için örnek teşkil edeceği bir dönemi başlatacak. İşçi ve işveren arasında bu müzakereler hızla devam ederken 2025'in ilk yarısında yapılacak zammın ne kadar olacağına dair netlik kazanması bekleniyor.

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600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme ile ilgili flaş açıklama 600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme ile ilgili flaş açıklama 600 bin kamu işçisini ilgilendiriyor! Bakan Işıkhan’dan toplu sözleşme ile ilgili flaş açıklama
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