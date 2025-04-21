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İstanbul'da en çok hangi ilçeler değer kazandı? Konutta rüzgar terse dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.04.2025 08:40 Güncelleme: 21.04.2025 08:46
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İstanbul’da en çok hangi ilçeler değer kazandı? Konutta rüzgar terse dönüyor

Konut sektöründe yeniden toparlanma sinyalleri güçlü bir şekilde gelmeye başladı. Konut fiyatlarındaki reel bazda yaşanan düşüş oranı son aylarda gerilerken, sektör yetkilileri önümüzdeki süreçte fiyatlardaki artışın sürebileceğine dikkat çekti. Öte yandan konutta İstanbul'da en çok kazandıran 5 ilçe ile beraber Türkiye genelinde en çok kazandıran 5 il de belli oldu.

Konut piyasalarında son aylarda dengeler değişmeye başladı. Enflasyona rağmen konut fiyatları reel bazda düşüş yaşarken, bu durum yavaş yavaş terse dönüyor. Ocakta yüzde 7,2 olan düşüş, şubatta yüzde 5,6 olmuştu. Merkez Bankası'nın son açıkladığı rapora göre mart ayında reel bazda konut fiyatlarındaki düşüş yüzde 4,2 oldu. Böylelikle 2025 itibarıyla konut fiyatlarında aylık artışlar enflasyona yaklaşmaya başladı. Nominal bazda bakıldığında ise fiyatlar 7 ayın en yüksek seviyesinde yer alıyor.

Son verilere göre gayrimenkul sektörü toparlanma eğilimine girdi. (A Haber arşiv)Son verilere göre gayrimenkul sektörü toparlanma eğilimine girdi. (A Haber arşiv)

SEKTÖRDE TOPARLANMA SİNYALİ
Sektör temsilcileri de son aylarda enflasyona göre düşüşün gün geçtikçe azaldığına dikkat çekti. Konut Fiyat Endeksi'nde reel bazlı kayıplar gün geçtikçe azalırken, bu durumun ikinci el konut fiyatlarının yukarı yönlü hareketiyle olduğu belirtildi. Reel bazda konut fiyatlarındaki düşüş ile enflasyon arasındaki makasın kapanmasıyla beraber, gayrimenkul sektörünün toparlanmasına ilişkin de ilk sinyaller geldi.

Son yıllarda konutta en çok kazandıran iller Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller oldu. (A Haber arşiv)Son yıllarda konutta en çok kazandıran iller Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller oldu. (A Haber arşiv)

KONUTTA EN ÇOK HANGİ İLLER KAZANDIRIYOR?
Sektör yetkilileri son dönemde Doğu ve Güneydoğu'daki illerde bulunan konutlardaki fiyat artışlarının daha fazla olduğuna dikkat çekti. En çok kazandıran iller Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Siirt ve Ağrı gibi iller olarak ön plana çıktı. En çok kazandıran 5 ilde 1 yılda fiyat artışları yüzde 50 seviyelerine ulaşarak enflasyonun üzerine çıktı.

Bu illeri Muş yüzde 40, Kars yüzde 38, Gaziantep ve Sivas yüzde 30 seviyeleri ile takip etti.

İstanbul'da en çok kazandıran ilçe Kadıköy oldu. (A Haber arşiv)İstanbul'da en çok kazandıran ilçe Kadıköy oldu. (A Haber arşiv)

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI HANGİ İLÇELERDE DAHA FAZLA ARTTI?
Megakent İstanbul'da da bazı ilçelerde fiyat artışı diğer bölgelere göre daha fazla oldu. İstanbul'da en çok değer kazanan ilçeler olarak Kadıköy, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla ve Pendik ön plana çıktı. Kadıköy'de artış yüzde 45 civarında olurken, diğer ilçelerde ise yüzde 40 seviyesinde kaldı.

Ankara'da Beypazarı yüzde 50'nin üzerinde değerlendi. Sincan, Pursaklar, Çankaya, Yeni Mahalle yüzde 40'ın üzerinde değer kazandı.

Kira amortisman süresine baktığımızda ise Tekirdağ, Nevşehir, Karaman gibi iller ön plana çıktı. (A Haber arşiv)Kira amortisman süresine baktığımızda ise Tekirdağ, Nevşehir, Karaman gibi iller ön plana çıktı. (A Haber arşiv)

İzmir'de Aliağa, Bayındır, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde değer kazanan ilçeler.

Amortisman sürelerine baktığımızda kendini kira gelirine göre amorti eden şehirler Tekirdağ, Nevşehir, Karaman, Şanlıurfa, Yozgat... Bu yerler neredeyse 15 yıl ortalama ile amortisman süresi en kısa 5 il olarak ön plana çıktı.

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İstanbul’da en çok hangi ilçeler değer kazandı? Konutta rüzgar terse dönüyor İstanbul’da en çok hangi ilçeler değer kazandı? Konutta rüzgar terse dönüyor İstanbul’da en çok hangi ilçeler değer kazandı? Konutta rüzgar terse dönüyor
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