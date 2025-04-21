İstanbul’da en çok hangi ilçeler değer kazandı? Konutta rüzgar terse dönüyor

Son yıllarda konutta en çok kazandıran iller Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller oldu. (A Haber arşiv)

KONUTTA EN ÇOK HANGİ İLLER KAZANDIRIYOR?

Sektör yetkilileri son dönemde Doğu ve Güneydoğu'daki illerde bulunan konutlardaki fiyat artışlarının daha fazla olduğuna dikkat çekti. En çok kazandıran iller Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Siirt ve Ağrı gibi iller olarak ön plana çıktı. En çok kazandıran 5 ilde 1 yılda fiyat artışları yüzde 50 seviyelerine ulaşarak enflasyonun üzerine çıktı.

Bu illeri Muş yüzde 40, Kars yüzde 38, Gaziantep ve Sivas yüzde 30 seviyeleri ile takip etti.