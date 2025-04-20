Deprem bölgesinde hummalı çalışma! Anahtar teslimler hızlanacak

Deprem bölgesinde konut yapımı devam ediyor (AA)



11 İLDE 201 BİN YAPI TESLİM EDİLDİ

Şu ana kadar 11 ilde toplam 201 bin 580 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2025'i 'final yılı' olarak duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu sayıyı sene sonuna kadar 452 bin 983'e çıkarmayı ve bölge genelindeki tüm çalışmaları sonlandırmayı planlıyor.