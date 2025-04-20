Deprem bölgesinde hummalı çalışma! Anahtar teslimler hızlanacak
Dünyanın en büyük inşaat alanına dönüşen deprem bölgesinde, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden imar çalışması gece gündüz demeden devam ediyor. Devlet, Ocak ayı itibarıyla ihale edilmeyen tek bir konut dahi bırakmadı. Şu anda toplam 251 bin 403 bağımsız bölümün inşaatı eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, bölgenin hızlıca ayağa kaldırılmasını hedefliyor.
Deprem bölgesinde 3 bin 500'e yakın şantiyede, 182 bin kişilik personel ordusuyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarihi dönüşüm sürecinde bir yandan şehir merkezleri küllerinden doğarken, diğer yandan kırsaldaki modern köy evleri bir bir yükseliyor.
11 İLDE 201 BİN YAPI TESLİM EDİLDİ
Şu ana kadar 11 ilde toplam 201 bin 580 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2025'i 'final yılı' olarak duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu sayıyı sene sonuna kadar 452 bin 983'e çıkarmayı ve bölge genelindeki tüm çalışmaları sonlandırmayı planlıyor.
ANAHTAR TESLİMLER HIZLANACAK
Sabah'ın haberine göre Büyük fedakarlıklarla devam eden süreç kapsamında, sene sonuna kadar yuvasına yerleşmemiş hiçbir depremzedenin kalmaması, konteyner kentlerdeki yaşamın ise hızla sona erdirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında anahtar teslimlerin rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.
EN ÇOK KONUT HATAY'A
11 ildeki çalışmalar kapsamında en çok deprem konutunun yapılacağı il Hatay olacak. Asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan kentte şu ana kadar 40 bin 586 konut ve 5 bin 554 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Sene sonu itibarıyla Hatay'da teslim edilen toplam bağımsız bölüm sayısının 153 bin 248'e ulaşması hedefleniyor. Böylelikle bölge genelinde planlanan tüm deprem konutlarının yaklaşık 3'te 1'i Hatay'da inşa edilmiş olacak.
İL İL DEVAM EDEN İNŞAATLAR
11 ilde şu an inşaatı devam eden toplam bağımsız bölüm sayıları şu şekilde sıralanıyor:
ADANA: 5 BİN 705
DİYARBAKIR: 9 BİN 657
ELAZIĞ: 4 BİN 308
GAZİANTEP: 7 BİN 25
HATAY: 107 BİN 81
ADIYAMAN: 12 BİN 167
KİLİS: 705
KAHRAMANMARAŞ: 39 BİN 557
MALATYA: 53 BİN 95
OSMANİYE: 4 BİN 881
ŞANLIURFA: 7 BİN 222
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