Kaçak elektriğe neşter! Borcunu ödemeyene elektrik yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında başta Şanlıurfa ve Mardin milletvekili ve valileri ile bölgenin elektrik dağıtım şirketi Dicle EDAŞ’ın yöneticileri bakanlıkta “kaçak elektrikle mücadele” gündemiyle toplantı gerçekleştirdi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ'ın borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmiş tarımsal sulama abonelerine elektrik vermeyeceği belirtildi.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yapılan toplantıda Dicle EDAŞ tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilirken, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından ise tarımsal sulama başta olmak üzere bölgedeki elektrik kesintileri ve fatura ödemelerine ilişkin vatandaşların talepleri dile getirildi.
Tarımsal sulama sezonunun başlamasından dolayı artan kaçak kullanım nedeniyle hatların olağandan çok fazla yüklenmesinden kaynaklı kesintilerin arttığı ifade edildi. Kesintiler ile kaçak elektrik kullananların elektriklerinin kesilmesi aşamasında faturasını ödeyenlerin kesintilerden etkilenmemesi için azami özen gösterilmesi ve kurallar çerçevesinde gerekli tedbirlerin şirket tarafından alınması ifade edildi.
BORCUNU ÖDEMEYENE ELEKTRİK YOK
Dicle EDAŞ, bölgeyi devraldığında yüzde 76 olan tahakkuk bazlı kayıp kaçak oranını yüzde 37'ye kadar düşürdü.
Şirket, kaçakla mücadele konusunda yaptığı açıklamada, "Hizmet verdiğimiz bölgede yıllık 22 milyar kilovatsaat elektrik tüketiminin önemli bir kısmını oluşturan tarımsal sulama abonelerimizin elektrik borçları sürdürülemez bir boyuta ulaşmıştır. Sağladığımız tüm ödeme kolaylıklarına rağmen bazı abonelerimiz borçlarını ödememekte ısrarcı davranmakta ve yüksek elektrik tüketimine devam etmektedir. Bu durum faturasını düzenli ödeyen abonelerimiz nezdinde mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle borcunu ödememeyi alışkanlık haline getiren tarımsal sulama abonelerine elektrik vermeyeceğiz" denildi.
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