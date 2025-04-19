Kaçak elektriğe neşter! Borcunu ödemeyene elektrik yok

Elektrik (AA)

Şirket, kaçakla mücadele konusunda yaptığı açıklamada, "Hizmet verdiğimiz bölgede yıllık 22 milyar kilovatsaat elektrik tüketiminin önemli bir kısmını oluşturan tarımsal sulama abonelerimizin elektrik borçları sürdürülemez bir boyuta ulaşmıştır. Sağladığımız tüm ödeme kolaylıklarına rağmen bazı abonelerimiz borçlarını ödememekte ısrarcı davranmakta ve yüksek elektrik tüketimine devam etmektedir. Bu durum faturasını düzenli ödeyen abonelerimiz nezdinde mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu nedenle borcunu ödememeyi alışkanlık haline getiren tarımsal sulama abonelerine elektrik vermeyeceğiz" denildi.