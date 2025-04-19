Doğu Karadeniz’i uçuracak proje! 11 ile 394 milyar TL kaynak | Neler desteklenecek?
Doğu Karadeniz'de 11 ili kapsayan Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) projesinde yeni hedefler belirlendi. 11 ili şaha kaldıracak 394 milyar liralık, 158 projenin startı verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Ticaret ve sanayinin büyümesi ivmelenecek' dedi.
Ekonomi yönetimi önümüzdeki 5 yılda bölgenin kalkınması ve refahı için yapılacak yatırımları belirledi. Hazırlanan eylem planına göre 394 milyar liralık 158 proje hayata geçirilecek.
Bölge için 209 milyar dolarlık tarımsal hedef belirlendi. Giresun'da gerçekleştirilen DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgenin fındık, çay, kivi ve bal gibi stratejik tarım ürünleriyle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlarken, kıyı ticareti ve sanayi yatırımlarıyla da ekonomik çeşitliliğini artırdığını söyledi.
Sabah'ın haberine göre Bölgeye son 22 yılda yaklaşık 1 trilyon liralık kamu yatırımının doğrudan sağlandığını, bölge ihracatının 2024 sonunda 6.7 milyar dolara yükseldiğini, turist sayısının 2.8 milyonu geçtiğini, bölge genelinde yatak kapasitesinin 63 bine çıktığını belirten Yılmaz, "DOKAP bölgesi su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için altyapı geliştirme projelerini tamamlayacağız. Bölgedeki ulaşım ve lojistik imkânlarını geliştirerek ticaret ve sanayinin büyümesine ivme katacağız" dedi.
12 YILDA 11.3 MİLYAR TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçen 22 yılda DOKAP illerinde 19 yeni OSB kurarak bu alandaki sayıyı 20'den 39'a çıkardıklarının altını çizdi. OSB'lerde 80 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını vurgulayan Kacır, şu bilgileri paylaştı: "Yatırım teşvik sistemimizle 562 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 174 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak 5 bin 849 yatırımı destekledik. DOKAP illerinde, katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının geliştirilmesinde lokomotif rol üstlenen 6 teknopark ve 13 Ar-Ge merkezi kurduk. Bölgeye farklı alanlarda 12 yılda, 947 projeye, 11.3 milyar lira ödenek tahsis ettik."
"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELERE ÖNCELİK VERİLECEK"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise DOKAP kapsamındaki illerde bugüne kadar hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bayraktar, "Yeni dönemde enerjinin tarım, üretim ve kırsal kalkınmayla entegre edildiği, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir projelere öncelik vereceğiz" diye konuştu.
HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Proje Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Amasya ve Çorum illerini kapsıyor. Şimdiye kadar sulamadan bal üretimine, turizmden hayvancılığa kadar bölgenin şartlarına uygun olarak birçok alanda projelere başlandı.
4 YILLIK EYLEM PLANI
2024-2028 yıllarını kapsayan DOKAP Eylem Planı, bölgenin ekonomik potansiyeli ile birlikte yapısal darboğazlarını da göz önüne alarak sürdürülebilir, kapsayıcı ve ulusal refaha azami katkı verecek bir anlayışla hazırlandı. DOKAP Eylem Planı'nın vizyonu "Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde nitelikli tarım ve mavi ekonomiyle büyüyen, Yeşile Yolculuk odağında turizmin geliştiği bir DOKAP bölgesi" olarak çizildi. Bölgenin ekonomik yapısında dönüşüm gerçekleştirilmesi amacıyla tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı, turizm odaklı ekonomik büyüme programları öncelikli olarak belirlendi.
NELER DESTEKLENECEK?
Samsun: Medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri
Trabzon: Gemi inşa sanayisi
Çorum: Makine ve savunma sanayi
Ordu, Giresun, Rize ve Tokat: Katma değerli gıda ürünleri imalatı
Ordu, Giresun ve Rize: Doğa turizmi
Artvin: Su ve arıcılık ürünleri işleme faaliyetleri
Amasya: Maden kaynakları imalat sanayisi
Bayburt ve Gümüşhane: Yer altı kaynakları
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
HEDEF KÜRESEL BİR MARKA ÇIKARMAK
Bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi programıyla 8 bin 800 dekarlık alanda kapama meyve bahçesi, 120 dekarlık alanda sera ve 6 soğuk hava deposu kurduklarını anlatan Bakan Mehmet Fatih Kacır, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde küresel ölçekte bir marka olmasını hedefledikleri bölgede, mavi yemiş, yayla kekiği, kuşburnu, tarhun ve kızılcık gibi öne çıkan ürünlerde deneme bahçeleri oluşturduklarını belirtti.
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