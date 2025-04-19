Doğu Karadeniz’i uçuracak proje! 11 ile 394 milyar TL kaynak | Neler desteklenecek?

Doğu Karadeniz’i uçuracak proje (AHABER ARŞİV)

HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Proje Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Amasya ve Çorum illerini kapsıyor. Şimdiye kadar sulamadan bal üretimine, turizmden hayvancılığa kadar bölgenin şartlarına uygun olarak birçok alanda projelere başlandı.

Doğu Karadeniz’i uçuracak proje (AHABER ARŞİV)

4 YILLIK EYLEM PLANI

2024-2028 yıllarını kapsayan DOKAP Eylem Planı, bölgenin ekonomik potansiyeli ile birlikte yapısal darboğazlarını da göz önüne alarak sürdürülebilir, kapsayıcı ve ulusal refaha azami katkı verecek bir anlayışla hazırlandı. DOKAP Eylem Planı'nın vizyonu "Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde nitelikli tarım ve mavi ekonomiyle büyüyen, Yeşile Yolculuk odağında turizmin geliştiği bir DOKAP bölgesi" olarak çizildi. Bölgenin ekonomik yapısında dönüşüm gerçekleştirilmesi amacıyla tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı, turizm odaklı ekonomik büyüme programları öncelikli olarak belirlendi.