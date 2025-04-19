5 bin liralık doğum yardımı ne zaman yatacak? Bakan Göktaş tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir televizyon programında Aile Destek Ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş 5 bin liralık doğum yardımlarının mayıs ayında annelerin hesabına yatacağını ifade etti.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:



"Bugün alarm seviyesindeyiz. Bugün doğurganlık hızımız 1.51 hızında. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1'dir. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor, yaşlanıyoruz. Çoklu programlar hayata geçiriyoruz. 2023 yılında doğurganlık hızımız 1.62'ydi. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde aileyi merkeze alan bir konuşma yaptı.

Aile Şura'mızı gerçekleştirdik. 81 ilimizde 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik. Aileyi koruma ve eylem planımızı hayata geçirdik.

DOĞUM DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Doğum destek sistemimizi güncelledik. İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek. İkinci çocuğa aylık 1500 TL çocuk 5 yaşına kadar annenin hesabına destek. Üçüncü çocuk için annenin hesabına ayda 5 bin TL destek. 169 bin 921 başvuru aldık.

İlk ödemeyi annelerin hesabına Mayıs ayında yatıracağız. Birinci çocuk oranı yüzde 43. En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa.