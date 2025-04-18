Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyonla ilgili net mesaj: Programı uygulamakta kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videokonferansla mesaj gönderdi. Bakan Şimşek mesajında enflasyonda tek hane hedefini vurgularken, 'Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız.' dedi. Şimşek ayrıca, ticaret savaşlarında Türkiye'nin rakiplerine karşı görece avantajlı olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videokonferansla mesaj göndererek enflasyon, dezenflasyon programı ve TL'nin değeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ticaret savaşları olarak bilinen korumacılığa değinmek istiyorum. Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Ticaret kısıtlamaları 11 kat yükseldi. Küresel finansal kriz sonrası dönemde küresel ticaretteki büyüme küresel büyümenin de altında kaldı. Ticaret savaşları bu şekilde devam ederse küresel büyümenin yüzde 3'ün altına gerilemesi olasılığı yüksek. Bugün dünya imalat sanayi katma değerinin yüzde 30'dan fazlası Çin'de üretiliyor. Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda. Büyümeyi yönlendiren asıl unsur iç talep. İçe kapanan bir dünya düzeninde Türkiye'nin etkilenme düzeyi görece daha sınırlı olabilir. Ticaretin büyük kısmını dost ve yakın ülkelerle yürütüyoruz. AB bizim gibi kural temelli ticaret sistemini savunuyor, bu da bizi dış şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi Asya'daki rakiplerimize oranla avantaj sunuyor.
Türkiye'de nüfus yaşlanmaya başladı ama en az 15-20 yıllık bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyoruz. Küresel savunma harcamalarının arttığını görüyoruz. Son 25 yılda 2 kat artarak 2,4 trilyon dolara ulaştı. AB önümüzdeki 4 yılda 800 milyar euroya kadar kaynak aktarmak için mali kuralları esnetti. Küresel savunma harcamalarındaki artış Türkiye'ye fırsatlar sunuyor.
Dünyada ciddi yapısal sorunlar var ama Türkiye daha avantajlı konumda. Amacımız enflasyonu kalıcı tek haneye indirmek, reformlar için bütçede alanlar yaratmak ve verimliliği potansiyel büyümeyi artırarak yapısal dönüşümü hayata geçirmek. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Finansal koşullardaki sıkılaşma dezenflasyonisttir. Harcama disiplininden taviz vermeyeceğiz. Harcamaları kontrol altında tutarak dezenflasyona destek vereceğiz. Artık cari açık vermeden büyüyebileceğimiz eşiğe yaklaştık. Petrol fiyatlarındaki düşüş program hedeflerinin altında cari açığı ima ediyor.
Geçen yıl bir milyon kişiye istihdam sağladık. Piyasalardaki son dalgalanmalar geçici yavaşlamaya neden olabilir. Yüksek büyüme için sağlam temelleri oluşturuyoruz. İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Kriz önemli fırsatlar barındırıyor.
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