Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert eleştiri: Görev süresinin bitmesi için sabırsızlanıyorum

Truth Social platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimine hazırlandığına dikkat çekerek, Fed'in benzer bir adımı çoktan atmış olması gerektiğini ifade etti.

Powell'ı isim vererek eleştiren Trump, "ECB yedinci kez faiz indirimi yapmaya hazırlanıyor. Buna karşılık, her zaman çok geç kalan ve hep yanlış kararlar veren Jerome Powell, dün yine tam anlamıyla bir karmaşa olan bir rapor açıkladı!" dedi.

TRUMP: GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Açıklamasında ekonomik verileri de yorumlayan Trump, "Petrol fiyatları düştü, market ürünlerinin fiyatları geriledi, hatta yumurta fiyatları bile indi. ABD, gümrük tarifeleri sayesinde kazanç sağlıyor. Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi faiz oranlarını çok daha önce düşürmeliydi, ancak artık bu adım gecikmeden atılmalı" ifadelerini kullandı.

Trump, paylaşımının sonunda Fed Başkanı Powell'ın görev süresinin sona ermesi için "sabırsızlandığını" da sözlerine ekledi.