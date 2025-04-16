Palandöken’de kayak sezonu sona erdi

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kayak sezonu 28 Kasım'da başladı.

Yurt içinden ve dışından çok sayıda misafiri ağırlayan merkezde, havaların ısınmasıyla kayak sezonu dün itibarıyla tamamlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ tarafından işletilen merkezde, yaz boyunca yeni sezon için hazırlık yapılacak.

SEZON BOYUNCA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, sezon boyunca misafirlerin sorunsuz tatil yapmaları için sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Bu süreçte jandarmanın devriye ve denetleme çalışmalarında, çığ tehlikesi bulunan yasaklı alanda kayak yapan ya da kask takmayan 37 kişiye ceza kesildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu hava koşullarında yön kaybı gibi sebeplerden dolayı mahsur kalan 651 kişiyi kurtardı.

Kayak yaparken çeşitli sebeplerden yaralanan 752 kişi ise ekipler tarafından sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinde yapılan 2025 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Kış Sporları, FIS Snowbord Dünya Kupası, Türkiye Biathlon ve Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği yarışlarında da asayiş, trafik ve JAK timleri ile gerekli tedbirler alındı ve turnuvaların güvenli şekilde tamamlanması sağlandı.