Konutta ortaklık dönemi! Yatırım yapmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor

Ortak konut kredisinde de üst limit yine eksper raporu ve BDDK limitlerine göre belirleniyor. (A Haber arşiv)

Sektör yetkilileri ortak konut kredisindeki en önemli avantajın tapuda bunun ayrılabiliyor olması olduğuna dikkat çekti. Düzenli geliri bulunan en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ortak konut kredisi alabileceği belirtilirken, toplam alınabilecek konut kredisinin evin durumuna göre ekspertiz raporu ve BDDK'nın belirlediği sınırlara tabi olduğu belirtildi.