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Konutta ortaklık dönemi! Yatırım yapmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.04.2025 09:37 Güncelleme: 15.04.2025 09:41
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Konutta ortaklık dönemi! Yatırım yapmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor

Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan artış, alıcıları yeni yöntemlere itti. Buna göre son aylarda faizlerin bir miktar gerilemesi ve konut fiyatlarındaki reel düşüşün ardından, konutlarda 'ortak alıcı' dönemi başladı. Özellikle yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaş, 5 kişiye kadar birleşerek ortak kredi yöntemiyle konut alımına yöneldi.

2025 itibarıyla konut satışları yeniden hız kazanmaya başladı. Özellikle aralık ayı sonrası kredi faizlerinde yaşanan bir miktarlık düşüşün yanı sıra yapılan kampanyalar konuta talebi artırdı. Ancak mevcut ödeme koşullarıyla konut alımında zorlanan bazı vatandaşlar farklı bir yöntem izlemeye başladı. Peşinat ya da tek başına taksitle ödeme durumu olmayan 2-3 kişi ortaklaşa şekilde konut alma yoluna gitmeye başladı. Bu şekilde ev alan kişilerin çoğu da aldıkları konutlardan kar etmeyi amaçlıyor.

Konut kredileri 5 kişiye kadar ortak olarak çekilebiliyor. (A Haber arşiv)Konut kredileri 5 kişiye kadar ortak olarak çekilebiliyor. (A Haber arşiv)

KONUT KREDİSİNDE ORTAKLIK DÖNEMİ
Konut sektörü temsilcileri ortak konut alımı ile ilgili detayları açıklarken, ortak konut kredisi uygulamasının yeni bir uygulama olduğuna dikkat çekti. Bu yöntemle alınan dairelerde 5 kişiye kadar sözleşmede yazarak ortak olunabileceğini söyledi.

Ortak konut kredisinde de üst limit yine eksper raporu ve BDDK limitlerine göre belirleniyor. (A Haber arşiv)Ortak konut kredisinde de üst limit yine eksper raporu ve BDDK limitlerine göre belirleniyor. (A Haber arşiv)

Sektör yetkilileri ortak konut kredisindeki en önemli avantajın tapuda bunun ayrılabiliyor olması olduğuna dikkat çekti. Düzenli geliri bulunan en fazla 5 kişinin bir araya gelerek ortak konut kredisi alabileceği belirtilirken, toplam alınabilecek konut kredisinin evin durumuna göre ekspertiz raporu ve BDDK'nın belirlediği sınırlara tabi olduğu belirtildi.

4 Nisan itibarıyla konut kredisinde hacim 550 milyar TL'ye ulaştı. (A Haber arşiv)4 Nisan itibarıyla konut kredisinde hacim 550 milyar TL'ye ulaştı. (A Haber arşiv)

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
4 Nisan itibarıyla konut kredisinde toplam kredi hacmi 550 milyar TL'ye ulaştı. Son dönemde konut fiyatları reel bazda gerilerken, binlerce kişi de bu durumu fırsata çevirdi. Ancak sektör temsilcileri önümüzdeki süreçte konut fiyatlarındaki artışın hissedileceğini özellikle de üretim maliyetleri açısından gelen son verilerin buna işaret olduğuna vurgu yaptı.

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Konutta ortaklık dönemi! Yatırım yapmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor Konutta ortaklık dönemi! Yatırım yapmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor Konutta ortaklık dönemi! Yatırım yapmak isteyenler bu yöntemi tercih ediyor
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