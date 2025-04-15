THY Anadolu’da üretilen ürünleri dünyanın dört bir yanına taşıyor

THY ile TİM arasında imzalanan protokol (AA)



TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise "İhracatımızı artırmak için mevcut olanlara ilave olarak yeni pazarlar bulmak zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile altıncı kez protokol imzaladık. 10 Mart-31 Ağustos 2025 döneminde geçerli olacak protokol ile inşallah hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. Protokol kapsamında ihracatçılarımız, 25 ülkedeki 37 şehre ürünlerini indirimli olarak ulaştırabilecekler. İndirim oranı genel kargoda ortalama yüzde 41, bozulabilir kargoda ise ortalama yüzde 37 olacak. İhracatçılarımıza maliyet avantajı sağlayan Türk Hava Yolları ailesine altıncı protokol için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Dünyanın üretim ve ticaret merkezlerine en iyi bağlantıları sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışıyla lojistik çözümlerini geliştirirken, Türk ihracatçısına desteğini de aralıksız sürdürüyor. Bayrak taşıyıcı, artan lojistik taleplere özel ve pratik çözümler sunarak bölgesel ve küresel ticareti güçlendiriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN