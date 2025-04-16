16 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Ekonomi Haberleri Evde yanmış cansız bedeni bulundu

Evde yanmış cansız bedeni bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.04.2025 10:05 Güncelleme: 16.04.2025 10:07
ABONE OL
Evde yanmış cansız bedeni bulundu

Burdur'da bir süredir haber alınamayan Saim Nas'ın (85), evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu.

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu. Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evde yanmış cansız bedeni bulundu Evde yanmış cansız bedeni bulundu Evde yanmış cansız bedeni bulundu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör