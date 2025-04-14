Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar bu toplantıya kilitlendi

Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 34,5 oldu. (A Haber arşiv)



YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE OLACAK?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.



TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.

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