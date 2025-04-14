Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar bu toplantıya kilitlendi
Piyasalar gözünü 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısına çevirdi. Kritik toplantı öncesi ekonomistler faiz kararı ile ilgili tahminlerde bulundu.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
21 EKONOMİST TAHMİNDE BULUNDU
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
FAİZ KARARI NE OLACAK?
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 2'si 350 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 42,50 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ NE OLACAK?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.
TCMB tarafından geçen ay yapılan ara toplantıda da 42,5'te sabit bırakılırken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltilmişti.
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