Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası flaş açıklama: Dengeli ve sürdürülebilir büyüme...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesinin toplanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi, Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplanmıştır. Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca, bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık sektörüne ilişkin güncel gelişmeler istişare edilmiştir." denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklama (X)