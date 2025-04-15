Türk Şirketleri Libya’da kalkınma hamlesi başlatıyor

Libya, iç savaşın yaralarını sarmaya yönelik önemli bir adım attı. Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu, Bingazi dahil dört şehirde başlatılacak kalkınma projeleri için iki Türk firmasıyla sözleşme imzaladı.

Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Bingazi, El-Beyda, Şahat ve Tobruk şehirlerini kapsayan geniş ölçekli kalkınma projeleri için Türk şirketleri Libco İnşaat ve Cevahir Yapı ile anlaşmaya varıldı.

Söz konusu projeler kapsamında kamu hastanelerinin kurulması, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yol yapımı ve mevcut yolların bakım çalışmaları yer alıyor.

Libya'daki bu yeni kalkınma adımı, hem yerel hizmetlerin kalitesini artırmayı hem de savaş sonrası toparlanma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Türk firmaları, özellikle Bingazi'de inşaat ve altyapı alanlarında daha önce de birçok önemli projeyi hayata geçirmişti.

Yetkililer, bu iş birliğinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğini ve Libya'nın yeniden yapılanmasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağını ifade etti.