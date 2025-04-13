Ticaret Bakanlığı’ndan denetim: 67 e-ticaret firmasına 93 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı (AA)

67 FİRMAYA 93 MİLYON TL CEZA

Bu kapsamda son 6 ayda e-ticaret piyasasına yönelik denetimlerde 67 firmaya yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uyguladığı aktarılan açıklamada, "Cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler sonucunda 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında (ocak-mart) tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, halihazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"TÜKETİCİLERİ KORUYUCU YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR"

Tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığı alanlarda denetimlerin sürdüğü vurgulanarak, "Bu çerçevede, cayma hakkı ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi, kampanya ve indirim dönemlerinde avantajlı fiyattan yapılan alışverişlerde teslimin hiç yapılmaması ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasına bağlı olarak sözleşmenin tüketici tarafından feshedildiği, stokta bulunmama gibi subjektif gerekçe ile satıcı tarafından siparişin tek taraflı iptal edildiği sözleşmelerde bedel iadesinin yasal süresinde yapılmaması, sipariş iptali nedeniyle tüketicinin aynı ürünü indirimli satın alma fırsatını kaybetmesi gibi mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemeler yapılmıştır. Uygulamaya ilişkin olarak da sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya tarafımıza intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi.