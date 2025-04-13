Ticaret Bakanlığı'ndan denetim: 67 e-ticaret firmasına 93 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı, son 6 ayda e-ticaret firmalarına yönelik denetimlerde 67 firmaya toplam 93 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlık, internet alışverişlerinde tüketicilerin haklarını korumak amacıyla mesafeli sözleşmelere ilişkin düzenlemelerin yapıldığını ve cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat gibi konuların yasal güvence altında olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, e-ticaret piyasasına yönelik son 6 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 67 firmaya 93 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların internet alışverişlerindeki haklarının yasal olarak güvence altına alındığı belirtilerek, "Tüketici alışverişlerinin temelini oluşturan mesafeli sözleşmelerde, siparişe konu ürünün tüketici tarafından deneme, görme, inceleme gibi fırsatının olmaması, tüketiciyi daha da korumaya muhtaç hale getirmiş ve sözleşmenin zayıf tarafı olan tüketiciyi koruyabilmek için en temel hak olan cayma hakkının yanı sıra, tüketicilerin sipariş öncesi bilgilendirilmeleri ve sözleşmenin ifası gibi hususlar yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmıştır" denildi.
67 FİRMAYA 93 MİLYON TL CEZA
Bu kapsamda son 6 ayda e-ticaret piyasasına yönelik denetimlerde 67 firmaya yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uyguladığı aktarılan açıklamada, "Cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler sonucunda 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında (ocak-mart) tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamında ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, halihazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
"TÜKETİCİLERİ KORUYUCU YASAL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR"
Tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığı alanlarda denetimlerin sürdüğü vurgulanarak, "Bu çerçevede, cayma hakkı ve sözleşenlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak başta bedel iadesinin hiç yapılmamasının ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasının neden olduğu tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin zarar görmesi, kampanya ve indirim dönemlerinde avantajlı fiyattan yapılan alışverişlerde teslimin hiç yapılmaması ya da yasal olarak belirlenen azami süresinde yapılmamasına bağlı olarak sözleşmenin tüketici tarafından feshedildiği, stokta bulunmama gibi subjektif gerekçe ile satıcı tarafından siparişin tek taraflı iptal edildiği sözleşmelerde bedel iadesinin yasal süresinde yapılmaması, sipariş iptali nedeniyle tüketicinin aynı ürünü indirimli satın alma fırsatını kaybetmesi gibi mağduriyetlere karşı tüketicileri koruyucu yasal düzenlemeler yapılmıştır. Uygulamaya ilişkin olarak da sektörel uyumun sağlanabilmesi için şikayetlerin yoğunlaştığı alanlarda Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında, resen veya tarafımıza intikal eden tüketici başvurularına istinaden inceleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir" denildi.
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