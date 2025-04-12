Bakan Şimşek’ten net mesaj: Enflasyon düşüyor Türkiye dayanıklılığını artırıyor
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel kırılganlıkların arttığı bu dönemde Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığına ve reform iradesine vurgu yaptı. “Enflasyon düşüyor, düşecek” mesajını veren Şimşek, yapay zekadan enerjiye, savunma sanayinden lojistiğe kadar geniş yelpazede reform sürecini anlattı.
Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin küresel ekonomik zorluklar karşısındaki pozisyonunu ve orta-uzun vadeli reform vizyonunu paylaştı. Küresel ekonominin yüksek belirsizlik, ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerle sarsıldığını belirten Şimşek, Türkiye'nin bu fırtınalı döneme görece daha dayanıklı şekilde yaklaştığını söyledi.
"EKONOMİMİZİN İTİCİ GÜCÜ İÇ TALEP VE YATIRIMLARDIR"
Türkiye'nin büyüme modelinin dışa bağımlı değil, iç talep odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Tarihi olarak net ihracat, büyümeye sınırlayıcı etkide bulunmuştur. Ekonomimizin itici gücü iç talep ve yatırımlardır" ifadelerini kullandı. Bu yapının, küresel ticaretteki daralmaya karşı Türkiye'yi daha az kırılgan kıldığını belirtti.
"KOMŞUNLA YÜKSELİR, ONUNLA DÜŞERSİN"
İhracatın yüzde 62'sinin serbest ticaret anlaşması olan ülkelere yapıldığını aktaran Şimşek, Avrupa Birliği'nin bu alanda başı çektiğini vurguladı. Bölgesel entegrasyonun kritik önem taşıdığını söyleyen Şimşek, "Türkiye barışçıl ve istikrarlı bir bölge istiyor çünkü bu bizim çıkarımıza" dedi.
LOJİSTİK VE ENERJİDE YENİ KORİDORLAR
Şimşek, Türkiye'nin Irak'tan başlayıp Avrupa ve Asya'ya uzanacak yeni kalkınma koridorlarının merkezinde yer aldığını belirtti. Orta Koridor'un Çin'e kadar uzanan etkisine değinen Şimşek, bu projelerin maliyet etkin ve etkili lojistik çözümler sunduğunu, "Bağlantı çok önemli. Biz barışa, güvenliğe ve refaha yatırım yapıyoruz" sözleri ile ifade etti.
ENFLASYONDA GÜÇLÜ MESAJ: "DÜŞÜYOR, DÜŞECEK"
Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık. Güçlü siyasi destek var, kararlıyız. Bu süreci yönetecek kapasitemiz de mevcut" dedi. Şimşek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının beklentileri bozabileceğini ancak dezenflasyon sürecinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.
Kurda yaşanan sınırlı zayıflamanın etkisinin petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini aktaran Bakan Şimşek, sıkı para politikasının net dezenflasyonist etkiler oluşturacağını belirtti. Şimşek, mali tarafta ise bütçe disiplininin korunacağını, kamu borcunun GSYİH'ye oranla yüzde 25 seviyesinde olduğunu ifade etti.
KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN SAĞLAM TEMELLER
Küresel borçluluğun arttığını ve yaşlanan nüfusun dünya genelinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, Türkiye'nin hem borç oranlarının düşük hem de genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu söyledi. "Fırtına dindiğinde yatırımcılar temel göstergelere bakacak. Türkiye burada öne çıkacak" diye konuştu.
SAVUNMA SANAYİ VE YAPAY ZEKADA YÜKSELİŞ
Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını açıklayan Şimşek, "25 yıl önce ithalatçıydık, şimdi ilk 10 ihracatçı arasındayız" dedi. Yapay zekanın verimlilik potansiyeline dikkat çeken Şimşek, fiber altyapıdan 5G'ye, uzay limanından nükleer enerjiye kadar teknoloji odaklı yatırımların süreceğini belirtti.
YEŞİL DÖNÜŞÜM: ÇEVRE DEĞİL EKONOMİ MESELESİ
Yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca çevresel değil, ekonomik zorunluluk olduğunu söyleyen Şimşek, elektriğin yüzde 50'sinin bu kaynaklardan sağlandığını, hedefin yüzde 70 olduğunu, su ve sulama altyapısına ise şimdiye dek 90 milyar dolar yatırım yapıldığını da ekledi.
GELECEĞE YATIRIM: BÜYÜME, İSTİHDAM VE TEKNOLOJİ
Son 20 yılda Türkiye'nin ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü, reel GSYİH'nın üç kat arttığını ifade eden Bakan Şimşek, geleceğe odaklandıklarını belirterek, "G30 programıyla yüksek teknolojili üretimi artıracağız. 2030'a kadar bu alana 30 milyar dolar yatırım çekmeyi hedefliyoruz" dedi.
TÜRKİYE KÜRESEL MERKEZ OLMA YOLUNDA
Medikal turizmden oyun sektörüne kadar birçok alanda Türkiye'nin küresel sahnede öne çıktığını vurgulayan Şimşek, "Artık mükemmeliyetçilikten çok, uygulanabilirliğe odaklanacağız" dedi. Türkiye'nin bugüne kadar altyapıya 300 milyar dolar yatırım yaptığını, bu rakamın 500 milyar dolara çıkacağını da sözlerine ekledi.
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