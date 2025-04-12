Bakan Şimşek’ten net mesaj: Enflasyon düşüyor Türkiye dayanıklılığını artırıyor

Şimşek, “Türkiye barışçıl ve istikrarlı bir bölge istiyor çünkü bu bizim çıkarımıza” dedi / AA

LOJİSTİK VE ENERJİDE YENİ KORİDORLAR

Şimşek, Türkiye'nin Irak'tan başlayıp Avrupa ve Asya'ya uzanacak yeni kalkınma koridorlarının merkezinde yer aldığını belirtti. Orta Koridor'un Çin'e kadar uzanan etkisine değinen Şimşek, bu projelerin maliyet etkin ve etkili lojistik çözümler sunduğunu, "Bağlantı çok önemli. Biz barışa, güvenliğe ve refaha yatırım yapıyoruz" sözleri ile ifade etti.

ENFLASYONDA GÜÇLÜ MESAJ: "DÜŞÜYOR, DÜŞECEK"

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarının altını çizerek, "Enflasyon düşüyor, düşecek. Bu programı hayata geçirmek için her şeyi yaptık. Güçlü siyasi destek var, kararlıyız. Bu süreci yönetecek kapasitemiz de mevcut" dedi. Şimşek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının beklentileri bozabileceğini ancak dezenflasyon sürecinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kurda yaşanan sınırlı zayıflamanın etkisinin petrol fiyatlarındaki düşüşle dengelenebileceğini aktaran Bakan Şimşek, sıkı para politikasının net dezenflasyonist etkiler oluşturacağını belirtti. Şimşek, mali tarafta ise bütçe disiplininin korunacağını, kamu borcunun GSYİH'ye oranla yüzde 25 seviyesinde olduğunu ifade etti.