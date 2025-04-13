Araba satışında akılalmaz dolandırıcılık: Yargıtay’dan şok karar...

stanbul'da bir kişi, internet üzerinden aracını 140 bin liraya satmak için ilan verdi (AA)

SATICIYI KANDIRARAK İKNA ETTİ

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi 2015'te aracını satmak için internette ilan verdi. İlan üzerinden kendisi ile iletişim sağlayan kişiyle 140 bin liraya araç satış bedeli olarak anlaştı. Satış işlemleri için noterde buluşma ayarlandı.

Alıcı, aracın bedelini banka hesabı üzerinden havale edeceğini söyleyerek satıcıdan hesap numarasını istedi ve parayı gönderdiğini bildirdi. Satıcının, paranın hesabına geçmediğini söylemesi üzerine alıcı, "parayı hesaba gönderdiğini ancak banka havuzundan hesabına geçmesinin zaman alacağını" söyleyerek satıcıyı ikna etti.

BİR GÜN SONRA ARACI BAŞKA BİRİNE SATMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

Satıcının ikna olması sonrası noterde satış işlemleri yapıldı, ardından alıcı, satıcıyı evine bıraktı ve "Para kısa sürede hesabına geçer." dedi. Bedel ödemeden aracı üzerine alan kişi, bir gün sonra da aracı başkasına satmış gibi göstererek, mülkiyetini devretti.