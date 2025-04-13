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Araba satışında akılalmaz dolandırıcılık: Yargıtay'dan şok karar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 11:41 Güncelleme: 13.04.2025 11:45
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Araba satışında akılalmaz dolandırıcılık: Yargıtay’dan şok karar...

2015 yılında İstanbul’da aracını satmak isteyen bir kişi, internet ilanı üzerinden 140 bin liraya anlaştığı alıcıyla noterde buluştu. Alıcı, parayı gönderdiğini ancak 'banka havuzundan hesaba geçmesinin zaman alacağını' söyleyerek satıcıyı ikna etti. Araç noter işlemleriyle devredildi, ancak para hesaba geçmedi. Alıcı ertesi gün aracı başka birine satmış gibi gösterdi. Satıcının şikâyeti üzerine açılan davada yerel mahkeme sanığı önce beraat ettirdi. Ancak istinaf mahkemesi sanığı 'dolandırıcılıktan' mahkum etti. Yargıtay da bu kararı hukuka uygun bularak onadı. İşte detaylar...

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, "araç satış bedelinin hesaba geçmesinin zaman alacağını" söyleyerek satıcıyı ikna eden ve satıcıya ödeme yapmayan sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile 4 bin lira adli para cezasını onadı.

stanbul'da bir kişi, internet üzerinden aracını 140 bin liraya satmak için ilan verdi (AA)stanbul'da bir kişi, internet üzerinden aracını 140 bin liraya satmak için ilan verdi (AA)

SATICIYI KANDIRARAK İKNA ETTİ

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir kişi 2015'te aracını satmak için internette ilan verdi. İlan üzerinden kendisi ile iletişim sağlayan kişiyle 140 bin liraya araç satış bedeli olarak anlaştı. Satış işlemleri için noterde buluşma ayarlandı.

Alıcı, aracın bedelini banka hesabı üzerinden havale edeceğini söyleyerek satıcıdan hesap numarasını istedi ve parayı gönderdiğini bildirdi. Satıcının, paranın hesabına geçmediğini söylemesi üzerine alıcı, "parayı hesaba gönderdiğini ancak banka havuzundan hesabına geçmesinin zaman alacağını" söyleyerek satıcıyı ikna etti.

BİR GÜN SONRA ARACI BAŞKA BİRİNE SATMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

Satıcının ikna olması sonrası noterde satış işlemleri yapıldı, ardından alıcı, satıcıyı evine bıraktı ve "Para kısa sürede hesabına geçer." dedi. Bedel ödemeden aracı üzerine alan kişi, bir gün sonra da aracı başkasına satmış gibi göstererek, mülkiyetini devretti.

lıcı, ödeme işleminin zaman alacağını söyleyerek satıcıyı ikna etti. ʺAncak ödeme yapılmadığı için satıcı, durumu fark edip şikayetçi oldu. (AA)lıcı, ödeme işleminin zaman alacağını söyleyerek satıcıyı ikna etti. ʺAncak ödeme yapılmadığı için satıcı, durumu fark edip şikayetçi oldu. (AA)

DOLANDIRICILIK SUÇUNDA DAVA AÇILDI

Araç satış bedeli hesabına geçmeyen satıcı, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine alıcı gibi davranan kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Yerel mahkeme, delil yetersizliğinden sanık hakkında beraat kararı verdi. İstinaf başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ile dört bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanık, suç işleme kastıyla hareket etmediğini, mahkemece eksik inceleme ve araştırma ile karar verildiğini ileri sürerek, hakkındaki mahkumiyete itiraz etti.

Yerel mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı verirken, Yargıtay dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet cezasını onaylayarak kesinleştirdi. (AA)Yerel mahkeme delil yetersizliğinden beraat kararı verirken, Yargıtay dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet cezasını onaylayarak kesinleştirdi. (AA)

KARAR ONANDI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen mahkumiyeti hukuka uygun bularak onadı. Dairenin kararında, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 34. Ceza Dairesi'nin sanık hakkındaki kararında hukuka aykırılık görülmediği belirtilerek, oy birliğiyle temyiz isteminin reddedildiği ifade edildi.

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