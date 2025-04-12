Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi!
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 3 kruvaziyerle 1657 turist geldi. Gemilerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerin bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Ege Port Limanı'na Fransa bayraklı "Le Dumont d'Urville", Bahama bayraklı "Crystal Serenity" ve Malta bayraklı "Celestyal Discovery" isimli gemiler yanaştı.
Gemilerden inen, çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerin bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.