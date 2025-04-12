Elektrik faturasının yarısını devlet ödüyor! Avrupa’nın en ucuzu Türkiye’de

Elektrik faturalarında gösterilen devlet desteği kısmı (A Haber arşiv)

ÖRNEK FATURA!

Desteklemelerin vatandaş tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için bu ay itibarıyla faturalarda devlet desteği miktarına yer verilmeye başlandı. Faturaların en altında toplam tüketim bedeli ile birlikte devlet desteği ve ödenecek tutara yer veriliyor. Örnek faturada görüleceği üzere 131 kilovatsaatlik aylık tüketim karşılığı enerjinin gerçek maliyeti 626.69 TL olmasına rağmen, faturaya 341.69 TL devlet desteği sağlanmasının ardından vatandaşın ödeyeceği fatura 285 TL'ye düşüyor. Vatandaşların enerjinin gerçek maliyetinin alındığı bir üst kademeye geçmesi için ise aylık 417 kilovatsaatlik bir tüketiminin bulunması gerekiyor.

SÜBVANSİYONLARLA FİYAT DÜŞÜK TUTULUYOR

Türkiye'deki 51 milyon elektrik aboneye hizmet sunan elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik fiyatları ve dağıtım bedelleri konusunu değerlendirdi. Türkiye'de enerjide uygulanan sübvansiyonlar ile elektrik fiyatının gerçek maliyetinden oldukça düşük tutulduğunu kaydeden Erdoğan, dağıtım bedelinin ise yapılan altyapı yatırımı gibi harcamaların karşılığı olarak faturalarda yer aldığını anlattı. Erdoğan, "EPDK'nın düzenlemeleri son derece açık, herkesin gözü önünde" dedi.