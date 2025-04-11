Trafikte bunları yapanlar yandı! Ehliyete 3 yıl el konulacak

200 maddelik kanunda, 32 maddede değişikliğe gidilmesi uygun görüldü. Edinilen bilgiye göre, trafik cezaları oransal olarak yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak. Kırmızı ışık ve aşırı hız ihlalinden kaynaklı cezalar caydırıcı hale getirilecek. Bu kapsamda, kırmızı ışık kuralını bir yıl içinde üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücülerin ehliyetlerine 3 ay süreyle el konulacak.

Aynı yıl içinde kırmızı ışık kuralını ikinci kez üç defa ihlal edenlerin ehliyetlerine 135 gün, aynı suçu bir yıl içinde üç kez işleyenlerin sürücü belgelerine 180 gün süreyle el konulacak. Hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.