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Bakan Işıkhan duyurdu: SMA tedavisinde yeni ilaç SGK geri ödeme listesine dahil edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 10:52 Güncelleme: 11.04.2025 10:55
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Bakan Işıkhan duyurdu: SMA tedavisinde yeni ilaç SGK geri ödeme listesine dahil edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz." dedi.

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