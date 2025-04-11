Gelir vergisinde rekor! Bugüne kadarki en yüksek seviye

473 bin mükellef ilk kez beyanname verdi. (A Haber arşiv)



473 BİN MÜKELLEF İLK KEZ BEYANNAME VERDİ

Bu kapsamda, 1 Mart-7 Nisan tarihlerindeki beyan döneminde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi.



Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi. Buna göre geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 24, matrah ve hesaplanan vergide de sırasıyla yüzde 115 ve yüzde 111 artış meydana geldi.



Bu sene 473 bin mükellef ilk kez kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin mükellefiyet tesis ettirerek beyanname verdi. Bu da bugüne kadarki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.



Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlar tarafından da 2 milyon 747 bin beyanname verildi. Bu beyannamelerle geçen yıla göre yüzde 90 artışla 512,9 milyar lira matrah ve yüzde 90 artışla 143,7 milyar lira vergi beyan edildi.



Böylece, geçen yıl elde edilen kazançlara yönelik 4 milyon 995 bin beyanname verilerek bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşıldı. Ayrıca, beyan edilen toplam matrah 1 trilyon 370 milyar 500 milyon lira, hesaplanan vergi de 411 milyar lira oldu.