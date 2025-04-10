Piyasalarda tarifelere ara dopingi! ABD borsalarında tarihi yükseliş

Avrupa'da da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı. (AA)



AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR YENİ GÜNE POZİTİF BİR SEYİRLE BAŞLADI

Avrupa borsalarında dün ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlenirken, Avrupa piyasaları kapandıktan sonra gelen Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifelere ilişkin erteleme kararı sonrasında bölgedeki yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.



Avrupa tarafından karşılıklılık esaslı tarifelere karşı henüz bir misilleme adımı atılmamış olmasına karşın, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25 tarife nedeniyle ilk karşı önlemleri haftaya uygulamaya başlama kararı aldı.



Komisyondan yapılan açıklamada, tedbirin, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına yanıt olarak alındığı ifade edilirken, ABD gümrük vergilerinin haksız ve zararlı olduğu, her iki tarafa ve küresel ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.



Açıklamada, AB'nin ABD ile dengeli ve karşılıklı olarak faydalı bir müzakere süreci ile sonuç almayı tercih ettiğine işaret edilirken, karşı önlemlerin 15 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.



Analistler, AB'nin misilleme adımının karşılıklılık esaslı tarifeler için alınmadığını vurgulayarak, bu misilleme adımının geri çekilip çekilmeyeceğinin belirsiz olduğunun aktardı.



Trump'ın ifade ettiği 90 günlük erteleme kararının müzakereler için yeterince zaman tanıyabileceğini kaydeden analistler, enflasyon ve resesyon ikilemindeki Avrupa ekonomisinin son dönemdeki küresel ekonomik belirsizliklerden daha az zarar görebileceğini söyledi.



Analistler, bu hafta ABD tarifelerine yönelik Avrupalı yetkililerden gelecek açıklamaların fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirterek, erteleme kararı sonrası oluşan iyimser atmosferin risk iştahını artırdığını söyledi.



Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,92 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,75 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.



TEŞVİK VE ÖNLEM BEKLENTİLERİ ÇİN PİYASALARINDA RİSK İŞTAHINI CANLI TUTUYOR

Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, ABD endekslerindeki yükseliş Asya tarafına da taşındı.



ABD yönetiminin Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 125'e çıkarması ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının daha da derinleşebileceğine ilişkin endişeleri artırmasına karşın, Çin hükümetinin piyasalara yeni teşvikler uygulayacağına yönelik beklentiler Çin piyasalarında risk iştahını canlı tutuyor.



Analistler, ülkede zorunlu karşılıklarda ve politika faizlerinde indirim olabileceğini bu beklentilerin de Çin endekslerinde etkili olduğunu söyledi.



Trump'ın Çin hariç diğer ülkelere tarifeleri erteleme kararının ardından azalan resesyon endişelerinin Çin pay piyasalarına da pozitif yansıdığını kaydeden analistler, Çin'in resesyon endişelerine duyarlığının yüksek olduğunu aktardı.



Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mart ayına ilişkin TÜFE aylık bazda 0,4 azalışla tahminlerden daha düşük açıklanırken, yıllık 0,1 düşüşle öngörülerin altında gerçekleşti. Aynı döneme ilişkin ÜFE de yıllık bazda yüzde 2,5 azalışla beklentilerin altında geldi.



Analistler, açıklanan enflasyon verilerinin ardından Çin ekonomisinde deflasyon sinyallerinin güçlendiğini kaydederek, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve iç talepteki düşüşün ülkenin ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürdüğünü belirtti.



Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.