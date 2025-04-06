Stok vergisi getirilecek iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, 'Şimşek, stoktan vergi alma peşinde' başlıklı haberin tamamen yanlış olduğunu belirterek, böyle bir vergi uygulamasına yönelik hiçbir çalışma yapılmadığını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."