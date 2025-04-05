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THY’den yeni bilet iade açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.04.2025 15:54
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THY’den yeni bilet iade açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) yolcuların, alınan biletleri 24 saat içinde kesintiniz geri iade edebileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları'dan (THY) biler iade açıklaması geldi. Buna göre, yolcular alınan biletleri 24 saat içinde kesintiniz geri iade edebilecek

Havayolu şirketinin internet sitesinden yapılan duyuruda, "İlk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi; seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz" denildi.

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THY’den yeni bilet iade açıklaması THY’den yeni bilet iade açıklaması THY’den yeni bilet iade açıklaması
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