THY’den yeni bilet iade açıklaması

Türk Hava Yolları'dan (THY) biler iade açıklaması geldi. Buna göre, yolcular alınan biletleri 24 saat içinde kesintiniz geri iade edebilecek

Havayolu şirketinin internet sitesinden yapılan duyuruda, "İlk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi; seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz" denildi.