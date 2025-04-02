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Doğalgazda kademeli fatura dönemi! İl il belirlenecek! Bunu yapanın faturası az gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 08:59 Güncelleme: 02.04.2025 09:09
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Doğalgazda kademeli fatura dönemi! İl il belirlenecek! Bunu yapanın faturası az gelecek

Elektrik faturalarının ardından doğalgazda da kademeli fatura sistemine geçiliyor. Buna göre her ilin ortalama tüketim miktarları belirlenecek. İl il kademe oluşturulacak. Bu kademenin altında kalan kullanıcılar doğalgazı daha ucuz tüketecek. Üstüne çıkanların faturası ise daha yüksek gelecek.

Elektrik faturalarında yılbaşından bu yana uygulanmaya başlanan kademeli faturanın, şimdi de doğalgazda uygulanması için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konudaki çalışmalarını hızlandırırken iklim koşulları göz önünde bulundurularak illere göre doğalgaz tüketim limitleri belirlenecek. Bu limitlerin altında kalanlar uygun fiyata doğalgaz tüketimi yaparken, üstüne çıkanların faturaları ise daha yüksek gelecek.

Türkiye genelinde en çok doğalgaz tüketimi yapılan 2 il Hakkari ve Erzurum. (AA)Türkiye genelinde en çok doğalgaz tüketimi yapılan 2 il Hakkari ve Erzurum. (AA)

HANGİ İLDE DOĞALGAZ NE KADAR TÜKETİLİYOR?
Türkiye'de en fazla doğalgaz tüketiminin olduğu 2 il Hakkari ve Erzurum. En az tüketim ise Adana ve Osmaniye'de. 2023 verilerine göre Hakkari'de ortalama tüketim yıllık 1401 metreküp. Onu sırasıyla takip eden Erzurum'da 1348, Ardahan'dan 1317, Muş'ta 1311 ve Ağrı'da ise 1224 metreküp kullanım yapılıyor. En az tüketim yapılan iller ise 521 metreküple Adana, 527 metreküple Osmaniye, 531 metreküple Mersin ve 566 metreküple Antalya.

En az doğalgaz tüketimi yapılan 2 il ise Adana ve Osmaniye. (AA)En az doğalgaz tüketimi yapılan 2 il ise Adana ve Osmaniye. (AA)

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğalgaz kullandığını kaydetti. Hanelerde doğalgazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip illerde bir dezavantaj yarattığını anlatan Öner, "Bakanlık, bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor" dedi.

Her il için ayrı doğalgaz tüketim limiti belirlenecek. Bu limiti aşanların faturası yüksek gelirken, altında kalanlar ise doğalgazı daha ucuza kullanacak. (AA)Her il için ayrı doğalgaz tüketim limiti belirlenecek. Bu limiti aşanların faturası yüksek gelirken, altında kalanlar ise doğalgazı daha ucuza kullanacak. (AA)

Elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçlara yönelik mevcut faturalandırma sistemlerinin vatandaşların farklı sosyo-ekonomik ve coğrafi koşullarının dikkate alınarak düzenlenmesinin doğru olacağını belirten Öner, "Örneğin, Kars ve Ardahan gibi uzun ve sert kış koşullarının hâkim olduğu illerde doğalgaz tüketimi büyük ölçüde ısınma amacıyla gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde, yılın büyük bölümünde yüksek doğalgaz faturaları ödeniyor. İklimsel koşullar doğrultusunda, bu illerde indirimli tarifeler veya devlet destekli sübvansiyon modelleri artırılmalıdır." diye konuştu.

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Doğalgazda kademeli fatura dönemi! İl il belirlenecek! Bunu yapanın faturası az gelecek Doğalgazda kademeli fatura dönemi! İl il belirlenecek! Bunu yapanın faturası az gelecek Doğalgazda kademeli fatura dönemi! İl il belirlenecek! Bunu yapanın faturası az gelecek
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