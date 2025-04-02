Doğalgazda kademeli fatura dönemi! İl il belirlenecek! Bunu yapanın faturası az gelecek

Türkiye genelinde en çok doğalgaz tüketimi yapılan 2 il Hakkari ve Erzurum. (AA)

HANGİ İLDE DOĞALGAZ NE KADAR TÜKETİLİYOR?

Türkiye'de en fazla doğalgaz tüketiminin olduğu 2 il Hakkari ve Erzurum. En az tüketim ise Adana ve Osmaniye'de. 2023 verilerine göre Hakkari'de ortalama tüketim yıllık 1401 metreküp. Onu sırasıyla takip eden Erzurum'da 1348, Ardahan'dan 1317, Muş'ta 1311 ve Ağrı'da ise 1224 metreküp kullanım yapılıyor. En az tüketim yapılan iller ise 521 metreküple Adana, 527 metreküple Osmaniye, 531 metreküple Mersin ve 566 metreküple Antalya.