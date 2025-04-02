Bankacılık sektörünün net karı belli oldu! İşte şubat sonu itibarıyla o rakam...

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Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 4,7 artarak 19 trilyon 800 milyar 101 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,4 artışla 3 trilyon 55 milyar 454 milyon liraya ulaştı.

Şubat sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 118 milyar 214 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,72 olarak kayıtlara geçti.