Rekabet Kurumu’ndan Apple’a soruşturma! Çok sayıda şirket listede

Rekabet Kurumu (AA)

PİYASAYA MÜDAHALE VAR İNCELENECEK

Kurulun 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Apple'ın markasına ait ürünlerin yeniden satış fiyatlarını ve kampanya koşullarını belirleyerek piyasaya müdahale edip etmediği incelenecek. Ayrıca, ikinci el pazarında faaliyet gösteren firmaların Apple ürünleri için uyguladığı geri alım fiyatlarının koordinasyonuna dair iddialar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.