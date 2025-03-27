Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma! Çok sayıda şirket listede
Rekabet Kurulu, Apple ve dört şirket hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. İnceleme, Apple’ın satış fiyatlarını ve geri alım fiyatlarını koordine edip etmediğini belirlemeye odaklanacak.
Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE) ile dört firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla yürütülecek.
PİYASAYA MÜDAHALE VAR İNCELENECEK
Kurulun 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Apple'ın markasına ait ürünlerin yeniden satış fiyatlarını ve kampanya koşullarını belirleyerek piyasaya müdahale edip etmediği incelenecek. Ayrıca, ikinci el pazarında faaliyet gösteren firmaların Apple ürünleri için uyguladığı geri alım fiyatlarının koordinasyonuna dair iddialar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.
Soruşturma açılan şirketler şunlar:
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Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi
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Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ
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Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ
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Getmobil Teknoloji AŞ
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HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ
Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca yürütülecek soruşturma sonucunda, ilgili şirketlerin rekabet kurallarına aykırı bir uygulama içinde olup olmadığını belirleyecek.
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