2023’te Türkiye’nin ulaşımda ne kadar enerji tükettiği belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kara yolu taşımacılığında 2023'te nihai enerji tüketimi 1 milyon 69 bin 246 terajul oldu.

Yakıtlar itibarıyla, toplam enerji tüketiminin yüzde 69,4'ünü motorin, yüzde 15,8'ini sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), yüzde 14,6'sını benzin ve yüzde 0,3'ünü diğer yakıtlar oluşturdu.

Kara yolu taşımacılığında bu dönemde nihai enerjinin yüzde 46'sını otomobiller, yüzde 23,4'ünü kamyonlar, yüzde 19,3'ünü kamyonetler ve yüzde 6,1'ini otobüsler tüketti.

HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ 263 BİN 683 TERAJUL OLDU

Hava yolu taşımacılığında da 2023'te nihai enerji tüketimi 263 bin 683 terajul olarak kayıtlara geçti.

Enerji tüketiminde uluslararası hava yolu taşımacılığının payı yüzde 83,1 olurken, yurt içi hava yolu taşımacılığının payı yüzde 16,9 olarak hesaplandı. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 15,9 arttı.

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında da bu dönem nihai enerji tüketimi 11 bin 186 terajul olarak kayıtlara geçti.

Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı yüzde 53,3 olurken, yük taşımacılığının payı yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azaldı.

DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ 9 BİN 905 TERAJUL OLDU

Demir yolu taşımacılığında 2023'te nihai enerji tüketimi 9 bin 905 terajul olarak kayıtlara geçti. Enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 51, motorinin payı yüzde 49 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde demir yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalırken, elektrik tüketimi yüzde 3 artış gösterdi. Yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi yüzde 20 tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise yüzde 7,5 arttı.