Dış ticarette ihracat azaldı ithalat arttı! İşte Şubat 2025 verileri

Şubat 2025 döneminde 20 milyar 761 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. (AA)



OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 18,4 ARTTI

Ocak-şubat döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselerek 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artışla 12 milyar 952 milyon dolardan 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2024 döneminde yüzde 76 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.



ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 2,3 azalarak 19 milyar 577 milyon dolardan, 19 milyar 127 milyon dolara geriledi. Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,1 azalışla 20 milyar 996 milyon dolardan, 20 milyar 337 milyon dolara düştü.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, şubat ayında 1 milyar 209 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret hacmi yüzde 2,7 azalarak 39 milyar 464 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 94,1 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 93,6, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,7 olarak kayıtlara geçti.



Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.



Bu yılın ocak-şubat döneminde ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta şubatta ara mallarının payı yüzde 72,7, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,9 olarak hesaplandı.



İthalatta, yılın ilk iki ayında ara mallarının payı yüzde 72,8, tüketim mallarının payı yüzde 14,4 ve sermaye mallarının payı yüzde 12,6 oldu.