İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. (AA)



Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.



TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.



Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,3 9,2 9,1 8,5 9 8,8 2024 9,1 8,6 8,7 8,7 8,4 9,2 8,9 8,6 8,7 8,8 8,5 8,4 2025 8,4 8,2

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 149 bin kişi azalarak, 32 milyon 314 bin oldu.



Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 149 bin kişi gerileyerek 32 milyon 314 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalışla, yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.



Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü şubatta bir önceki aya göre, 244 bin kişi azalarak, 35 milyon 200 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan gerileyerek, yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken, kadınlarda yüzde 35,9 olarak hesaplandı.