27 Mart 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 10:06 Güncelleme: 27.03.2025 10:26
ABONE OL
İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2025 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre şubatta işsizlik oranı 0,2 puan daha düşerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 8,2'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 95 bin azalarak 2 milyon 886 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece şubattaki işsizlik oranı, son 151 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. (AA)İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. (AA)

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,3 9,2 9,1 8,5 9 8,8
2024 9,1 8,6 8,7 8,7 8,4 9,2 8,9 8,6 8,7 8,8 8,5 8,4
2025 8,4 8,2

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 149 bin kişi azalarak, 32 milyon 314 bin oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 149 bin kişi gerileyerek 32 milyon 314 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,3 puan azalışla, yüzde 48,8 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü şubatta bir önceki aya göre, 244 bin kişi azalarak, 35 milyon 200 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan gerileyerek, yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 iken, kadınlarda yüzde 35,9 olarak hesaplandı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 149 bin kişi azalarak, 32 milyon 314 bin oldu. (AA)Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, şubatta aylık bazda 149 bin kişi azalarak, 32 milyon 314 bin oldu. (AA)

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubatta bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak 43,4 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, şubatta aylık bazda 0,2 puan artarak yüzde 28,4 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 66.206 32.754 33.451
İş gücü (bin kişi) 35.200 23.188 12.012
İstihdam (bin kişi) 32.314 21.628 10.687
İşsiz (bin kişi) 2.886 1.561 1.325
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.006 9.566 21.440
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,2 70,8 35,9
İstihdam oranı (yüzde) 48,8 66 31,9
İşsizlik oranı (yüzde) 8,2 6,7 11
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15 10,8 22,7
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı İşsizlikte düşüş sürüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör